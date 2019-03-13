谁来帮我们抵抗亚洲鲤鱼？五大湖区一百多名市长联名求助

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五大湖区周边的130多个加美城市的市长共同呼吁立刻采取行动，阻止亚洲鲤鱼进入五大湖水道。

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他们组成的“五大湖与圣劳伦斯和城市行动”组织（GLSLCI）发表公开信，希望美国陆军工程兵部队尽快开始修建计划中的水坝。这项计划早在2014年就提出，但是迟迟没有动工。

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GLSLCI主席约翰.迪克特（John Dickert）说，亚洲鲤鱼是对五大湖生态最严重的威胁，如果不能成功地把它们挡住，它们给加美两国造成的经济损失可能达到一年70亿美元，并祸及子孙后代。

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亚洲鲤鱼的威胁已经被谈论了好几年，市长们正在失去耐心。迪克特甚至建议对亚洲鲤鱼发动“细菌战”或化学战，用病毒杀死它们或用药物让它们患上不孕症。

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这是因为市长们听说去年伊拉克发生养殖鲤鱼大量死亡，“杀手”正是一种鲤鱼疱疹病毒。而澳大利亚正在研究用类似病毒消灭欧洲鲤鱼。但是发现伊拉克鲤鱼死因的联合国环境专家认为对这种方法仍需要进行更深入的研究。

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亚洲鲤鱼是鱼类中最强健的种类之一，最大的身长可超过一米，体重可超过一百磅，其食量可达体重的40%。

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（RCI with CBC News, Angelica Haggert）

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