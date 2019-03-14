民调：超过半数的加拿大人感觉很难遵循新食品指南

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加拿大卫生部在今年1月下旬发布了新食品指南，指导人们多进食蔬菜水果，全麦食品，和蛋白质（强调多摄入植物蛋白）。

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但最近达尔豪斯大学和圭尔夫大学的研究人员进行的民意调查发现，超过52%的加拿大人说他们在遵循这一新食品指南时遇到困难。

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在接受调查的人中，有26%的人表示食品的价格高是一个问题，研究显示，水果和蔬菜价格增长幅度高于肉类价格；也有一些人抱怨新食品指南中健康食品的味道不够好，此外，缺乏时间，特定饮食文化的限制，以及某些地区缺乏足够多样的食材也是问题。

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尽管74%的受访者表示他们知道卫生部推出了新食品指南，但他们表示新食品指南没有提供足够可以依赖的具体指导。

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对受访者来说，加拿大新食品指南在提供食品营养信息方面排在第六位，前五位依次分别是：朋友，家庭成员，社交网络，杂志，菜谱书籍。

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加拿大卫生部表示，他们欢迎这一调研，目前他们正在评审该调研结果。

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这一民意调研是今年二月份进行的，受访者为1,017名18岁以上的加拿大人，误差率约为3%。

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RCI with The Canadian Press，CBC News

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