CBC调查记者：受雇于孟山都（Monsanto）的加拿大公司聘请科学家为草甘膦洗白

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加拿大广播公司CBC的调查记者报告指出，一份孟山都（Monsanto）的文件透露孟山都公司投入了巨大的努力以阻抗世界卫生组织对其产品，除草剂Roundup（也译年年春）中的主要成分草甘膦的评审。

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2015年3 月，农业生化跨国大佬孟山都公司遇到了一个难题，世界卫生组织属下的国际癌症研究署International Agency for Research on Cancer (IARC)宣布，孟山都产品年年春（Roundup）的主要成分草甘膦由可能是致癌物质。

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来自国际癌症研究署IARC评审专家组有关草甘膦有害的报告意味着孟山都的盈利将可能大受影响。年年春Roundup是孟山都的拳头产品。2015年，孟山都在全球的销售额为47.6亿美元，其中19亿美元为农业产品销售，年年春（草甘膦）是这部分中的大头。

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校园工人约翰逊（DeWayne Johnson）案件

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在去年8月，美国加州法庭判孟山都赔偿美国加州校园工人约翰逊（DeWayne Johnson） 2亿8千9百万美元。约翰逊在2014年被诊断患晚期淋巴癌，他的工作是管理校园和运动场草坪，大量接触孟山都产品草甘膦，两年后他患癌症。在孟山都拒绝为他提供帮助后，他把孟山都告上法庭。孟山都对该判决不服，要求重审，法官在10月底驳回重审要求，维持孟山都产品草甘膦致癌的判决，但将赔偿金额降低到7千8百万美元。

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CBC调查记者的报告显示，孟山都公司曾和加拿大公司Intertek联络，要求其雇佣科学家，以发表有关草甘膦无害的研究论文，其中一些论文其实是孟山都公司事先准备好的，而这些论文，被加拿大卫生部引用，作为其2017年再次批准草甘膦在加拿大合法安全使用的依据。

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CBC调查记者的报告指出，孟山都的产品安全评审策略主管海登斯（Bill Heydens）和孟山都毒理学家法莫（Donna Farmer）在他们的演示文稿中提问：“为什么要更多的论文？”回答是，国际卫生组织属下的国际癌症研究署有关草甘膦可能致癌的结论是对其拳头产品草甘膦的污名化。

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孟山都的具体做法是：应对国际癌症研究署的结论，以使得该结论失效，他们决定聘请一组专家，评审和发表孟山都已经成型的研究结果。孟山都的产品安全评审策略主管海登斯甚至考虑是否孟山都应该抓刀写论文，然后让专家们做最后的编辑并签上专家的名字，海登斯说，由此，孟山都“可以节约费用”。

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接下来，孟山都和安大略省Mississauga市的加拿大公司Intertek （此前曾为Cantox）联络，由其组织15名研究人员，分成4个“独立的专家组”，于2016年陆续在专业刊物《毒理学评论》（Critical Reviews in Toxicology）上发表5篇论文，其中包括1篇评论。这些论文目前被称为孟山都论文。

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这5篇论文均结论草甘膦“不是致癌物质”

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这些论文自然获得了加拿大联邦决策人员的关注，加拿大卫生部在2017年引用这些论文作为依据，重新核定草甘膦可以在加拿大合法使用，直到2032年。

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上述这5篇论文极有可能也影响了美国政府的有关决策，在2016年，负责评审草甘膦安全性的美国环境安全防范署Environmental Protection Agency 的独立专家小组就建议该机构在做决定时查看“有关研究论文”，其中就有上述5篇论文中的2篇。

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2018年11月，《毒理学评论》（Critical Reviews in Toxicology）杂志对2016发表的这5篇论文表示担忧和关注，论文的作者们由此在该杂志发表声明，称孟山都公司曾审核了其中3篇论文，但他们同时表示孟山都所做的编辑和改动很小，并且称孟山都没有影响论文的结论。而孟山都在约翰逊（DeWayne Johnson）诉讼案上也辩解说这些论文不是孟山都抓刀的。

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但事实是：

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上述5篇论文的15名作者中，曾有12人在过去为孟山都公司担任过顾问，有2人现在承认孟山都曾直接支付给他们费用。

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受雇于孟山都公司，为其联络聘请这些科研人员的加拿大公司Intertek没有回答加拿大广播公司CBC/Radio-Canada调查记者的提问。

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加拿大卫生部的态度

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而在今年1月份，加拿大卫生部表示其不会改变其批准草甘膦可继续在加拿大安全使用的决定。

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RCI with Gil Shochat, Sylvie Fournier · CBC News ·

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