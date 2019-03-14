BC 省打狼比赛引发争议

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BC 省的一个打猎比赛正在引起该省环境和野生动物保护组织联盟的担忧，这些组织认为省政府有必要介入。

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这个打猎比赛邀请所有的猎人们参加比赛，打死狼、美洲狮或土狼，杀死动物越多，就有越多积分。

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这个比赛的宣传海报指出，控制食肉动物的数量有助于保护驯鹿种群。

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环保组织和动物保护组织的成员对 BC 省居然允许举行这样的比赛感到惊讶，并质疑该比赛的目的是否有科学依据。

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这些组织向 BC 省森林、土地和自然资源部发出了一封公开信，要求政府立法，禁止此类比赛的举办。

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（RCI with Radio Canada）

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