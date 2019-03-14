魁北克省教育部不跟风安大略：魁北克将不禁止手机进教室

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魁北克省教育部长Jean-François Roberge说，他不计划追随安大略省，魁北克省将不会禁止中小学生在教室里用手机。

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安大略省教育部本星期二说，从今年九月份开始，安大略省将禁止公立学校的中小学生在教室里用手机。安大略省教育部长说“手机影响学习”。该省最近的公众咨询结果显示，97%的人支持安大略省教育部的这一决定。

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魁北克省教育部长Jean-François Roberge从政前曾任小学教师，他表示不想在这一问题上干涉学校。

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Jean-François Roberge解释说，他不计划在这一问题上做任何决定，他认为中小学生是否可以将手机带进教室的决定应该由老师和校长来做。

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对安大略省教育部的禁手机计划，许多评论家担心，安大略省政府将很难具体实施这一计划。

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