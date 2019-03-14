加拿大 5 大银行 CEO 去年薪酬又涨 6.5%

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加通社星期四（3月14日）报道说，加拿大 5 大银行的首席执行官在 2018 财政年度的总薪酬为 6320 万加元，比 2017年增加了大约 12%。

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TD CEO 年入 $1530 万

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根据银行的最新通知，在 2018 财政年度中，多伦多道明银行 TD的 首席执行官 Bharat Masrani 的收入最高，一年挣了 1530 万加元，其中包括基本工资、奖金和养老金。

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这与 Masrani 2017 财年总薪酬 1240 万加元相比，增幅大约 23%，这是 5 大银行首席执行官中最大的薪酬年度增幅。

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薪酬第二高的银行首席执行官是加拿大皇家银行 Royal Bank 的 CEO Dave McKay，其薪酬总额增加了 8%，达到 1450 万加元。

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排在第三的是新斯科舍银行 Nova Scotia 的 CEO Brian Porter，他去年进账 1330 万加元，比 2017年增加了 3.2%。

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蒙特利尔银行 BMO 的首席执行官 Darryl White 去年的总薪酬是1010万加元，比2017财年增加了 22%。

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加拿大帝国商业银行 CIBC的 首席执行官 Victor Dodig 在2018财年获得了大约 1000 万加元的总薪酬，比 2017年增长了 6.5%。

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如果去掉养老金和其他一些杂项补偿，加拿大这 5 家银行首席执行官的直接薪酬加在一起总额约为 5470 万加元，比 2017 财年增加约 6.5%。

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银行 CEO 压力大

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对于上述消息，金融服务招聘公司 Vlaad and Co.的总裁 Bill Vlaad 表示，尽管银行总裁的整体薪酬增长数字很引人瞩目，但薪酬的增加也反映出这些首席执行官所面临的金融领域的复杂性。

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他说，银行业的雇员人数多，而且每个银行都在扩大自己的海外业务，此外，银行业务的数字化，所有银行都面临新技术的不断变更和挑战。

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他说，对于银行的首席执行官来说，压力很大，比一般公司的 CEO 要大得多，所以，他们拿到高薪酬是有道理的。

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另外，加拿大 5 大银行在 2018 财年的集体净收入达到 432亿加元，比前一年增加近 7.2%，这也为银行总裁的加薪提供了说法。

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加拿大的银行盈利可观

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尽管加拿大的抵押贷款规则不断收严，而且贸易面临不稳定，但银行业仍在继续产生利润。

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然而，去年股市的波动也给银行带来了压力，2018 年财政年度加拿大的银行股价表现结果是喜忧参半。

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丰业银行 Scotiabank 的股票在此期间从大约 78 加元下跌至 70 加元，下跌了 11.3%，皇家银行 RBC 在此期间的股价从 96 加元下跌1加元，至 95 加元。

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在此期间，BMO 和 TD 的股价分别上涨约 3.6% 和 3.4%，分别为约 97 加元和 72 加元。

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股价涨得最多的是加拿大帝国商业银行 CIBC , 股价从 107 加元上涨至 112 加元，涨幅约为 4.7%。

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在此期间，加拿大大多数银行的表现都优于多伦多证券交易所的 S&P TSX 综合指数，该指数在同一时期内下滑 6.5%。

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Bill Vlaad 表示，如果股东们的投资回报远远超过市场表现，任何公司都可以证明，给 CEO 增加报酬是合理的。

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（RCI with CP，CBC）

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