加东普通患者的困境：是换肺还是卖房？

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加东四省目前没有医院可以做肺移植手术。需要换肺的当地患者必须去多伦多。肺移植手术本身是包含在这四个省的医疗保险里的，同时各省也向患者提供数额不等的生活补助。但是手术加上前后的等待和康复时间，患者必须在多伦多住半年到一年，而多伦多的房租之贵在加拿大全国各地数一数二。这使一些患者陷入了困境。

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这四个省为肺移植患者提供的补助，爱德华王子岛是每月1000加元，新斯科舍省和新不伦瑞克省是每月1500加元，纽芬兰省是每月3000加元。

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新斯科舍和爱德华王子岛需要做肺移植手术的患者由哈利法克斯市的胸科专家梅雷迪丝.齐亚松（Meredith Chiasson）医生负责。她在接受CBC采访时说，现在她手上就有三个新斯科舍省患者因经济原因选择不去多伦多做手术。这意味着他们只剩下一年的寿命。

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如果做肺移植手术并且成功的话，他们还可以再活十年。

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被一万加元难倒的患者

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42岁的娜塔莉.贾维斯（Nathalie Jarvis）就曾经选择放弃手术。她的肺间质病变在去年年底急剧恶化，唯一的希望是去多伦多做肺移植手术。捐献的肺脏在体外只能存活几个小时，她因此必须早早去多伦多等待。而手术后的康复期至少是三个月。另外，去外地做器官移植手术必须有人陪伴，所以她要准备的是两个人在多伦多生活半年到一年的费用。

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两个人在多伦多的房租可以达到每个月5000加元，加上家里这边的各种躲不掉的账单，动身之前就必须准备好一万加元。这对于一直在电话服务中心工作的贾维斯来说是一笔巨款。她在焦虑中度过了圣诞节和新年。1月初，她告诉医生决定放弃手术。

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齐亚松说，贾维斯并不是个例。在过去两年中，几乎所有她经手的患者都为去多伦多的费用发愁。肺移植是大手术，从药物副作用到手术后的康复期，她要嘱咐患者的事很多。但是每一次和他们谈话，中心话题总是离不开钱。

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她只好鼓励他们去募捐，但常常觉得难以开口。因为到了必须换肺这个阶段的患者，往往连一个完整的句子都不能一口气说完。贾维斯说，她取下氧气面罩淋浴的那几分钟，两只脚就会变得青紫。她也没有力气做家务，晚上一过6点就困了。

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这样的身体状况，无怪乎患者承受不了异地手术带来的经济压力和精神压力。不过，至少贾维斯被医生劝得改变了主意。她重新鼓起斗志，四处打电话找多伦多的便宜住处。现在她已经到了多伦多，和母亲住在一间过去的大学宿舍里。她们的房间很小，但是租金只要每个月2000加元。这是贾维斯能找到的最便宜的住处了。

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有的患者选择卖掉房子

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新斯科舍省达特茅斯市的特发性肺纤维化患者莫妮卡.哈姆尼斯（Monica Hamnes）比贾维斯要幸运一些。她的病情发展比较缓慢，因此有一年的时间做准备。她卖掉了房子，目前和丈夫住在租来的公寓里。她知道接下来在多伦多会花掉很多钱，但还是对未来保持乐观。

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新斯科舍省卫生部在CBC报道播出后，表示将重新审核该省对异地手术的补助项目。

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（RCI with CBC News, The Current, Piya Chattopadhyay, Carolyn Ray）

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