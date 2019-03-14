被指控为儿子进入美国名校作弊，加拿大著名企业家辞去公司CEO职务

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温哥华著名企业家和慈善家大卫.西多（David Sidoo）决定辞去他在两家公司担任的CEO职务。他被指控在2011年和2012年分别为他的两个儿子雇人代考SAT（学术能力评估测试，其分数是申请美国大学及奖学金的重要参考）。西多已在加州圣何塞被捕，将于星期五（3月15日）出庭。

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能源投资公司East West Petroleum 和锂金属投资与开发公司Advantage Lithium Corp.分别发表声明，称西多为公司利益考虑决定暂时离职，但仍属于公司高管。声明还强调他的法庭诉讼与公司业务无关。

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对西多的指控是最近激起公愤的美国高校入学舞弊丑闻的一部分。被指控的学生父母、招生顾问、大学教练和辅导员多达50人。学生父母中包括好莱坞影星和著名企业家。他们涉嫌通过贿赂考试管理人员，修改或伪造成绩，雇人代考等行为让自己的孩子进入名校。

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西多今年59岁。他曾是第一个进入加拿大职业美式足球队的印度裔球员，退役后进入商界。

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（RCI with CBC News）

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