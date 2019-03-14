加拿大外交部就阿尔及利亚局势发表声明

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加拿大外交部星期三（3月13日）发表声明说，加拿大政府在密切关注阿尔及利亚局势的发展。加拿大支持阿尔及利亚进行民主、自由和公正的选举，并鼓励阿尔及利亚政府尽早定下新的大选日期。

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在前所未有的大规模抗议示威压力下，阿尔及利亚总统布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）星期一（3月11日）宣布不会寻求第五届总统任期，但同时也宣布原定于4月18日举行的大选无限期推迟。

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加拿大外交部说，加拿大和阿尔及利亚有着密切的关系，希望阿尔及利亚人民享有和平、稳定和繁荣。声明强调，选择谁担任总统治理国家取决于阿尔及利亚人民。

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81岁的布特弗利卡自1999年当选以来已经担任了二十年阿尔及利亚总统。他2月10日宣布自己将再一次寻求连任的声明使成千上万的阿尔及利亚人走上街头。抗议浪潮席卷全国，甚至波及到加拿大和法国等地的阿尔及利亚裔移民社区。蒙特利尔市的阿尔及利亚人连续几个周末在阿尔及利亚领事馆前举行示威，声援国内的抗议者。

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