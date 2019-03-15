周末网络广播（2019年3月15-17日）

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

停飞波音737的决定谁做、经济损失如何（方华）

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在不到半年的时间内先是狮航Lion Air载有189名乘客和机组人员的Boeing 737 Max 8，然后是埃塞俄比亚航空公司Ethiopian Airlines载有157名乘客和机组人员的Boeing 737 Max 8先后坠毁，这让一些国家的政府或者民航公司决定停飞Boeing 737 Max 8客机，也让不少民航乘客对Boeing 737 Max 8的安全性产生了疑问。

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麻疹疫情是因有人拒绝注射疫苗，网络误导不容轻视（亚明）

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这段时间在不列颠·哥伦比亚省连续出现麻诊患者。上周温哥华确认了今年以来的第17例。而周末又增加一例。多伦多和伊努维克也出现新病例。如果把边境南面美国的患者都加在一起，总共已有800多名学生被要求留在家中三周，以阻止病毒的蔓延。

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Facebook以及社交网络的下一个5年，回归客厅式的私人交流空间？（沈二）

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马克.扎克伯格在沉寂了数月后，发表其在美国听证会后第一个长篇博客，可以称之为马克在闭关后的思考成果。博客题为《关注隐私的社交网络未来》

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因纽特男子加入皇家骑警后成总理保镖（方华）

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加拿大联邦政府总理的贴身保卫人员给人的印象都是身高马大的白人壮汉，但加拿大总理身边却有一位因纽特人贴身护卫，他不但是加拿大联邦警察皇家骑警队伍中人数不多的几位因纽特人警官，而且是被选中担任联邦政府总理贴身警卫的第一位因纽特人。

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加拿大日益走向世俗社会，今后十年将失去九千座教堂（亚明）

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加拿大一个致力于保护旧建筑的慈善机构“加拿大全国信托基金”预计，在今后十年的时间里，全加拿大将再有9,000个宗教场所消失，约占所有宗教建筑的三分之一。

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在乡村地区，随着当地人口年龄的增长或迁移，信众不断萎缩。在城市中，社会的日益世俗化和新的信仰出现，也使去教会的人不断减少。

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一周图片报道

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