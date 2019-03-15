（CP/Adrian Wyld）

加拿大纳税人联合会公布2019年“政府浪费奖”名单

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 15 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大纳税联合会这个星期公布了2019年政府浪费最严重的案例和个人名单，并为它们颁发“奖品”小金猪。

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加拿大纳税人联合会的这个评选项目每年都会搜集全国各级政府浪费纳税人钱财的事例， 然后按联邦政府，省政府和市政府分类，选出最出格的浪费项目和人员， 以颁发“泰迪奖”（The Teddy Awards）的嘲讽方式公布于众。但此泰迪并非是可爱的玩具毛毛熊，而是一名曾报销巨额餐饮发票被开除的前政府官员的名字。因为“奖品”是金色的小猪。所以也称为“政府浪费金猪奖”。

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今年是第21届评选。“总冠军”是加拿大总理贾斯汀·特鲁多，他携带家人出访印度8天，总共花费了纳税人约160万加元。而那次出访只安排了半天的政务会面。特鲁多带了一名温哥华的名厨，以便在驻印使馆烹饪印度餐。仅此一项就花费纳税人1.7万元。

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省一级的“获奖者”有两名。一名是不列颠·哥伦比亚省立法机关的书记文员克雷格·詹姆斯（Craig James），另一位是侍卫长加里·伦茨（Gary Lenz）。他们二人假公济私用纳税人的钱支付个人费用。例如詹姆斯说省政府需要一个木材切割机， 以便在发生地震大树倒下压到省议会建筑时使用。为了买这台3200加元的切割机，他还花上万元买了一个装载拖斗。 结果最后都是存放在他家里。他还在去香港出差时花700加元买了一块手表，回来报销。他报销上千元的海上观鲸船票， 却说成是参加预防海啸演习。而那名叫伦茨的侍卫长花1,300元购买的体育赛事门票， 谎称是参加了大规模疏散的信息会议。

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市级“金猪奖”颁给了温哥华市政府的公园委员会。该委员会去年8月起到12月邀请居民向两个公园的25棵树发送电子邮件。公园委员会特意为这些树标上身份号码和电子邮件地址。然后，聘请五位艺术家代表这些树回复市民。 市政府为此支付了5万加元。

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加拿大纳税人联合会3月13日公布2019年政府浪费奖（CanadianTaxpayers federation)

今年的“政府浪费终身成就奖”颁给了前总督伍冰枝（Adrienne Clarkson）。这是她第二次获“政府浪费奖”。第一次是2004年担任总督时因昂贵的旅行费用入选。2005年卸任总督职位后， 她继续报销很多费用， 总值达110万加元。 而报销的是什么费用还不必公开。

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其他今年被被提名的政府浪费案例还包括：

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联邦政府层面有两项。一项是“加拿大共享服务”办公室曾发现一只大蜘蛛，员工受到惊吓，但并未受伤。结果又是请除虫公司用药熏，又是叫车送员工回家。最后一算，总共花费1.8万元。

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再一项是外交部花12.7万加元购买了一些水晶玻璃器皿， 花了2.5万添置了86个座椅垫。

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省级政府“浪费奖”的两项提名是：安大略省政府为枫叶肉联厂食品公司提供3450万加元， 以帮助其建一家养鸡厂，目的是增加就业。 而该公司同时关闭了另外两家养鸡场，有300个工作岗位消失。魁北克省国民议会前议长雅克·沙尼翁（Jacques Chagnon）在餐馆非要点菜单上没有的龙虾，还出席要交1000元的酒会。

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市级“政府浪费奖”提名则有：阿尔伯塔省的瓦肯镇市议会花了4,000加元购买“星际旅行”影片中演员穿的那种迷航服。萨斯克彻温的克莱顿市政府，花34万元修的一座桥在开始使用第一天就塌了。

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