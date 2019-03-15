特鲁多政府丑闻会让加拿大名声受损

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西方国家经济合作组织OECD负责反对行贿犯罪的工作小组宣布，就加拿大特鲁多政府高级官员涉嫌在SNC-Lavalin行贿案件上干涉司法程序的问题举行审议。

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审议

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虽然该工作小组的上述审议不会带来罚款或起诉的后果，但其审议报告如果得出特鲁多政府高官和高级助手在SNC-Lavalin问题上干涉了司法程序的结论，这会给加拿大的声誉和经济利益带来负面影响。

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西方国家经济合作组织反行贿工作小组之所以决定对加拿大是否落实了国际反行贿公约进行审议，是因为加拿大联邦政府前任司法部长Jody Wilson-Raybould今年2月底在联邦议会司法委员会作证时指证加拿大总理特鲁多和总理办公室的高级官员在长达三个月的时间里多次对她施加压力、要其在SNC-Lavalin涉嫌对利比亚政府官员行贿以获取商业合同的犯罪行为网开一面、不予刑事起诉。

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Jody Wilson-Raybould的上述作证不但在加拿大政坛引起了爆炸性反应，而且引起了西方国家经济合作组织的关注。

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西方国家经济合作组织OECD反行贿工作小组主席考斯Drago Kos在接受加拿大广播公司采访时证实，该工作小组对加拿大政府进行的审议属于第四级审议，重点检查的是加拿大联邦政府是否落实了国际反行贿公约；该审议由来自两个国际反行贿公约签约国的专家和OECD反行贿工作小组的专家共同进行。

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无约束力

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在上述审议结束后，加拿大联邦政府有两年的时间对该审议报告得出的结论和提出的建议作出回应。

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西方国家经济合作组织反行贿工作小组主席考斯在接受加拿大广播公司采访时承认，加拿大是主权国家，OECD反行贿工作小组没有权力强迫加拿大政府做任何事情。

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不过，加拿大不列颠哥伦比亚大学国际法和全球政治研究中心主任Michael Byers认为，如果OECD反行贿工作小组的审议报告得出负面的结论，则加拿大在合法经商和公平竞争方面本来还不错的名声会受到损害；给外国投资者带来加拿大公司企业有时守法、有时却践踏法律的印象。如果加拿大政府选择反驳OECD反行贿小组的审议报告，则加拿大的名声会受到进一步的损害。

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丢不起人

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Michael Byers指出，如果加拿大给投资者留下的印象是加拿大法制虽然比俄罗斯好些但却比不上德国那样的西方国家，则几亿、几百亿的外国投资会舍加拿大而去。

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在华为公司首席财务官孟晚舟被加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕并等待引渡的背景下，中国政府已经公开质疑加拿大的司法独立是选择性的；在孟晚舟问题上就说要坚持司法独立，而对SNC-Lavalin公司就把司法独立扔到一边。

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多伦多国际贸易法领域的律师Cyndee Todgham Cherniak认为，加拿大应该重视西方国家经济合作组织反行贿工作小组的上述审议，因为这样的审议会引起一些法制国家对加拿大公司在海外的行为给以密切的关注；如果加拿大联邦政府选择让涉嫌海外行贿的SNC-Lavalin公司免受刑事指控，则会给其他国家的检查机关留下加拿大政府不把公司企业行贿犯罪的问题当回事的印象；让美国、英国等西方国家的检察机关选择在自己国家司法体系内对SNC-Lavalin这样的加拿大公司提出司法起诉，代加拿大“清理门户”。

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RCI with David Thurton · CBC News

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