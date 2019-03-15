新西兰恐袭！枪手在清真寺打死49人

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新西兰警方证实，在Christchurch市两个清真寺发生枪手开枪屠杀民众的事件，49人被打死、20多人受重伤；事发时有大量穆斯林在清真寺做祈祷。

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警方还发现有的汽车上安置了炸弹。警方已经逮捕了一些嫌疑人，并对其中一位男子提出了杀人罪指控。

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新西兰总理总理Jacinda Ardern称星期五发生的恐怖袭击使3月15日成为新西兰历史上最黑暗的日子中的一个。

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一位宣称对星期五清真寺屠杀事件负责的男子在其留下的反移民宣言中解释了他为什么要在清真寺大开杀戒，并承认这是恐怖袭击。

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网上出现的一段视频似乎来自行凶枪手头盔上的摄像头，这段视频显示了枪手在清真寺连续开枪射杀的情况。

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澳大利亚、加拿大，英国等国警方在新西兰恐袭事件发生后在本国一些清真寺加强了警戒。

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RCI with Associated Press、CBC News

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