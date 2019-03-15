调查显示加拿大民众在移民认同方面意见分歧加大

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加拿大民意调查公司安格斯·里德（Angus Reid）刚刚发布了第二份以移民认同为主题的民意测验。以了解人们是怎样看待国籍问题：什么样的人可以被接纳入籍？哪些移民不能给予公民身份？以及人们对生育旅游的看法。

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调查于去年4月和5月进行，涵盖了25个国家，样本数量为1.9万成年男女。经过对调查结果的一系列相关分析，调查报告将各种态度归纳为六个类别。

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第一类大约15％的受访者愿意接受任何人作为平等公民，无论其是不是合法移民和个人其它条件如何。这一类观点被定义为“后民族主义”。持此观点的人往往在政治上有强烈左倾倾向，大多是年轻人和受过教育的人。这一群体在加拿大、美国、澳大利亚、智利、西班牙、瑞典和英国人数较多。

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第二类所占比例也在大约15％左右， 被称为“法律认同者”，它最接近“后民族主义者”的观点，但认为应该通过合法程序获得公民身份，并能熟练掌握所在国语言。

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第三类属于“宗教主义者”， 比例略高于前两类， 占所调查总样本的17％多一点。他们认为， 在哪个国家出生就该属于哪国公民，无论他们父母出生在哪，是不是移民，他们应该精通当地语言并在该国工作生活，最好是属于主流的宗教团体，并且没有极端的政治观点。

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第四类被称为“保持距离者”，比例占24％。他们不太愿意表达自己的看法。这类受访对象更多出现在日本、沙特阿拉伯、韩国、马来西亚、土耳其、巴西和英国。

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第五类是“文化民族主义者”，占约12％。这部分人愿意接纳在本国出生的人，不论父母的出身，但不愿接受那些不属于主流宗教的人，同时对外国移民持排斥态度， 哪怕他们已经归化入籍， 并能流利使用所在国语言。

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最后一类被列为“少数民族主义者”， 占17％。这一群体认为国籍只应属于在当地出生的， 且属于主流宗教的人群。不应包括移民、尤其是信仰少数民族宗教者、有犯罪记录者、持极端政治观点者、以及同性恋者。

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至于生育旅游出生的婴儿是否应该自动获得公民身份，大多数加拿大人都不赞成。有三分之二的加拿大人质疑不应给与旅游生育的孩子公民身份，60％的人表示应该修改公民法以阻止生育旅游。

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