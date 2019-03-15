加拿大海岸警卫队使用气垫破冰船疏通圣劳伦斯河流域

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圣劳伦斯河是加拿大第二大河，流经安大略省和魁北克省，长1197公里。它是五大湖水系到大西洋的通路，整个流域的水量非常充沛。源头安大略湖处每秒流量就有7410立方米，而沿途又有许多分支河流汇入，到魁北克省中部的萨格奈附近，流量已达每秒16800立方米。

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而流域经过的地区冬季降雪很多，约在两米左右。每年春天化雪时，都会出现河水上涨。有些小河还会出现春季洪灾。这时圣劳伦斯河必须保持流域畅通。春季凌汛期间如果河道被冰堵塞，那么周围的城镇和农田就会被洪水淹没。

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加拿大海岸警卫队负责确保河水解冻时保持流动，不会发生因大冰块阻塞河道造成水漫两岸，发生水灾。

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海岸警卫队的北极运营经理伊莎贝拉·佩尔沙（Isabelle Pelchat）说： “我们现在已经开始’春季破冰’的工作了”。

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图中绿色是已经破冰疏通的河道， 灰色是需要破冰的区域； 红圈处是气垫破冰船正在工作的区域(Environment and Climate Change Canada)

她介绍说，在解冻的过程中会产生一些巨大的冰块，有时可能长达数英里，它造成的危险除了阻碍商业航运，还可能在下游造成河道堵塞，使河流出现瓶颈。

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佩尔沙说，今年的冰面积比过去两个冬天多，但仍“接近正常”。

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她说在蒙特利尔和东部大西洋地区，海岸警卫队总共有18艘破冰船，其中16艘是传统的破冰船，而在三河镇附近部署的是两艘新型的气垫破冰船。

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佩尔沙说，随着春季融化加速，现在这两艘气垫破冰船每天都在工作，以保持快速跟进冰块变化的情况。

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驾驶其中一艘气垫破冰船的船长是在加拿大海岸警卫队已经服役40年的丹尼·布德罗（Dany Boudreault）。他介绍说，气垫船重约70吨，力量很大，达4,000马力。工作时要根据冰块大小，定位在一个点上，通过旋转让冰下面的水掀起波浪。那些波浪向上推动冰块，使其破裂成小块，然后随水漂走。

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布德罗不无自豪地说，他驾驶气垫船的时间加起来大约已有3,000到4,000小时。本来已经该退休了，可他觉得驾驶气垫破冰船的工作很有乐趣，就推迟了退休。他说, 破冰的时候对技术要求水平很高。但完成工作回港口时，气垫船的时速可以达到每小时90公里，感觉像开飞机似的。虽有些颠簸，也要比在水面上更平滑。

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这艘船的大副是文森特·吉鲁（Vincent L Giroux），今年26岁。他说：“气垫破冰船在大河上工作比较容易，但在比较窄的河面上就很难。空间很紧，船又必须旋转，必须小心以免打到树或其他障碍物”。

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海岸警卫队北极运营经理佩尔沙女士说，海岸警卫队还使用两架直升机，每天与加拿大环境部的有关专家一起巡逻。“我们将尽一切努力防止洪水泛滥。当然这也取决天气情况，那是我们无法控制的”。

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