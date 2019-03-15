新西兰清真寺枪击案：49人死亡

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新西兰东岸城市克莱斯特彻奇（Christchurch，又译基督城）的两座清真寺发生枪击案，造成49人死亡，48人受伤。凶嫌是一个28多岁的澳大利亚人，名叫布伦登.塔兰特（Brenton Tarrant），目前已被逮捕。警方在他的车上还发现了简易爆炸物。当地媒体报道说，他曾在社交媒体上声明自己持极右和反移民立场。

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塔兰特推特账号上直播的画面。(Brenton Tarrant/Twitter/Reuters)

枪击案发生后，新西兰提高了警戒级别。新西兰总理杰辛达.阿德恩（Jacinda Ardern）说，这是一次恐怖袭击，今天是新西兰历史上最黑暗的一天。

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当地时间星期五（3月15日）下午1点45分，枪手走进市中心附近的努尔清真寺，向正在做礼拜的众人开枪。他在头上戴了一个摄像机，拍下杀人场面并在推特上直播。几分钟后他走出清真寺，去车上拿了另一支来福枪，然后回来继续扫射。目击者说他换了七次弹夹。他在警察赶到之前离开，留下41具尸体。

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2点31分，附近的林伍德路清真寺响起了枪声。7人当场死亡，1人稍后在医院伤重不治。

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另有两名嫌疑人被逮捕，但目前还不清楚他们是否参与了今天的枪击案。当地学校全部关闭。直至星期五晚间，警方仍然要求市民不要出门。

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在丧生者中有三名孟加拉人，还有一个孟加拉人下落不明。一对来自印尼的父子受了伤，其中父亲胸部中枪，伤势严重。另外，来此地参加比赛的孟加拉板球国家队侥幸逃生。队员们前往努尔清真寺做礼拜，比枪手晚到一步。

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(Fiona Goodall/Getty Images)

包括以色列总理在内的世界各国领袖先后发表声明谴责暴力并哀悼死者。加拿大总理特鲁多的声明说，加拿大人深感震惊，他们对2017年造成6人死亡的魁北克城清真寺枪击案仍然记忆犹新。他说，攻击正在祈祷的人是非常恶劣的行为，加拿大强烈谴责这起枪击案。

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克莱斯特彻奇市位于新西兰南岛东岸，人口40余万，是该国第三大城市。

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（RCI with CBC News，AP, Reuters）

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