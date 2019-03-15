渥太华枪击案中的英雄侍卫长将竞选新不伦瑞克省自由党领袖

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刚刚卸任的加拿大驻爱尔兰大使凯文.维克斯（Kevin Vickers）星期五（3月15日）正式宣布将竞选新不伦瑞克省自由党领袖。他表示，作为一个老警官，哪里有职责在召唤他就去哪里。新不伦瑞克省待他不薄，现在是他回报的时候了。

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新闻发布会在他的家乡米拉米奇市举行，包括一位前省长和几位现任及前任省议员在内的一百多名自由党人士到场支持。

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维克斯原是加拿大皇家骑警的资深警官，在新不伦瑞克省工作多年，曾获得女王五十周年庆勋章。2005年，他被任命为加拿大联邦众议院侍卫长。在2014年10月22日的议会山枪击案中，他以过人的冷静和职业警察的身手阻击闯进议会大厦的枪手，受到各党议员的赞扬和感谢。此后他被时任总理哈珀任命为加拿大驻爱尔兰大使。

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62岁的维克斯在政坛是新手。他表示自己的政治理念不限于一党，经济上偏保守主义，但是拥有进步价值观，并且在环境问题上“比绿党还要绿”。

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（RCI with CBC News, Jacques Poitras ）

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