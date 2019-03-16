Facebook社交网络帝国的下一个5年，放弃媒体式开放，回归客厅式私人交流空间

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 16 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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– 马克.扎克伯格 发表闭关后的思考成果：《关注隐私的社交网络未来》

差不多1年前，马克.扎克伯格在美国国会委员会听证会上受到了国会议员们关于Facebook对隐私的侵犯，以及政治广告、外国利用社交媒体影响等多方质疑。

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在那之后，马克.扎克伯格沉寂了很长时间，也甚少出现在媒体报道上。

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上星期三，也就是2019年3月6日，马克在Facebook的官方博客上发表了一篇长达3千字的文章《关注隐私的社交网络未来》，写明了Facebook未来的方向和原则。这也算是他在“闭关”之后的思考和总结。

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2018年4月11日，脸书首席执行官马克·扎克伯格抵达华盛顿国会山，在众议院能源和商业听证会上作证。( Photo: AP/Andrew Harnik)

回归私密人际交流

我们想给人们一个选择，这样他们就可以通过他们喜欢的任何应用程序通过这些网络联系他们的朋友。马克.扎克伯格

马克.扎克伯格在文章中表示，在过去的15年里，Facebook和Instagram已经帮助人们在相当于城镇广场的数字环境中与朋友、社区和兴趣建立联系。但是人们也越来越想在客厅里进行私人交流。

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Facebook出现在互联网时代，而互联网是一个以开放和公开信息为基本特征的环境，这和人际关系和社交天生的私密性并不相符。Facebook通过连接朋友、亲属..各种社会关系获得了巨大的成功，但是它和实际人际关系之间的矛盾并没有得到合理的解决。

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Facebook下面5年看来要解决这个社交媒体的大问题，即回归到人际交往真实的场景。用马克的话说，就是回到客厅模式。甚至是回到“面对面”私密社交。最大也不会超过“小广场、小会场”式的半私密社交。

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构建新Facebook6大原则

马克指明了Facebook“改革”的6大原则：

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1、私人互动。人们应该有简单、亲密的地方，在那里他们可以清楚地控制谁能和他们交流，并且相信没有人能接触到他们分享的东西。

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2、加密。人们的私人通信应该是安全的。端到端加密防止任何人，包括facebook，看到人们分享的服务。

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3、降低持久性，社交是“阅后即焚”的。人们应该做好自己，不应该担心他们分享的东西会回来伤害他们。因此，我们不会将信息或故事保留超过提供服务所必需的时间，也不会超过人们想要的时间。

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4、安全。人们应该期望我们会尽一切可能在加密服务中尽可能的保护他们在服务中的安全。

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5、互操作性。人们应该能够使用我们的任何应用程序联系他们的朋友，并且他们应该能够通过网络轻松安全地进行交流。

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6、安全的数据存储。人们应该期望我们不会在人权记录薄弱的国家存储敏感数据，如隐私和言论自由，以保护数据不被不当访问。

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Facebook将选择回归私密社交(AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

我们认为应该努力建设一个人们可以私下交谈、自由生活的世界，他们知道自己的信息只会被自己想看的人看到，不会永远留在身边。马克.扎克伯格

打通Facebook手上的即时通讯Apps

Facebook目前手上最大的筹码是，他拥有3个最流行的移动即时通讯App，Facebook Messenger、WhatApp和Instgram。

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这三个移动即时通讯App分别涵盖了，Facebook老用户、发展中国家用户和年轻用户。马克的计划是将它们打通，再加上马克想要实现的“短信”连通这些移动即时通讯App，成为一个像微信一样的超级社交平台。

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马克.扎克伯格说：“我们想给人们一个选择，这样他们就可以通过他们喜欢的任何应用程序通过这些网络联系他们的朋友。”’

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社交的私密性和学习微信

人类的社交从来就是私密（面对面），准私密（小群‘客厅式）或半私密（会场、广场）。实际生活的场景决定了社交媒体在设计式需要遵循人们的社交习惯，不然会引起不适和困扰，乃至问题。

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Facebook开始时是依赖几乎完全开放的网络，构建的是人际关系，但实际上成为了个人化的短博客。最后证明社交还是需要和广播式的媒体（无论是机构还是个人）分开。

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犹豫再三，Facebook还是选择走微信的路，构建一个以私密/半私密社交为基础的平台，并在其基础上搭建以订阅为形式的媒体并提供支付等生活服务。

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马克在文章的结尾说，他认为应该努力建设一个人们可以私下交谈、自由生活的世界，他们知道自己的信息只会被自己想看的人看到，不会永远留在身边。

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