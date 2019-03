Barkerville, la ruée vers l’or des Chinois

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Barkerville est une petite ville historique située au Centre-Est de la Colombie-Britannique. Bien que peu connue, elle a néanmoins marqué la glorieuse épopée de la « Ruée vers l’or », aux tout débuts de l’histoire canadienne. Les pionniers originaires de Chine y ont laissé leurs empreintes.

Membre du conseil d’administration de Barkerville où elle siège depuis de nombreuses années, Mme Lao Xiaohong a fait beaucoup de travail bénévole pour préserver les traces historiques et artéfacts de la présence des Chinois dans cette ville aurifère et leur contribution économique et culturelle.

Lao Xiaohong nous a accordé une entrevue et nous a entretenu du passé et du présent de Barkerville.

D’où vient le nom de la ville?

Barkerville est située à environ 750 km au nord-est de Vancouver, soit un trajet de 8 :30 heures par la route. L’intérêt de vous y rendre en voiture, souligne Mme Lao, est qu’il vous sera possible de traverser une nature sauvage grandiose et d’y longer en cours de route de nombreux sites historiques.

Cependant, si la conduite automobile ne vous semble pas indiquée sur un si long trajet, vous pourrez également prendre un vol jusqu’à la petite ville de Quesnel, à 80Km à l’ouest de Barkerville puis louer un véhicule ou encore trouver un taxi, cette dernière option étant plus onéreuse.

Pour écouter l’entrevue en chinois

Mme Lao indique que Barkerville a vu le jour à la fin des années 1850 et que sa naissance était attribuée à la « ruée vers l’or ».

À l'époque, 30 000 prospecteurs et chercheurs d'or venus d'un peu partout avaient frénétiquement envahi la vallée du fleuve Fraser où l'on avait découvert le précieux métal en quantité mirifique, pensait-on. Cependant, les dépôts aurifères s'épuisant, cette « ruée » fut de courte durée et le rêve s'estompa. Ceux qui en avaient les moyens déménagèrent pénates et richesses à la recherche de nouveaux gisements. Quant aux plus pauvres et aux ruinés, ils disparurent tout simplement de la petite histoire.

En 1862, dans la zone intermontagneuse de Cariboo ( vaste région au centre de la province de Colombie-Britannique), le prospecteur Britannique William Barker (1817-1894) acquit soudainement une grande notoriété pour avoir, disait-on, extrait 2 kilos d'or en quelques heures. L'allégation était certes exagérée, mais il n'en demeure pas moins que William Barker devint riche du jour au lendemain et qu'en très peu de temps, de nombreux chercheurs d'or vinrent s'installer en amont et en aval de son excavation. En seulement quelques mois, tous s'entendirent pour attribuer à la collectivité de ce champ aurifère le nom de famille du prospecteur britannique. C'est ainsi que naquit « Barkerville ».

On raconte que le richissime William Barker prêta à perte d’énormes sommes d’argent à des amis prospecteurs d’or lesquels furent moins chanceux que lui. Sa générosité et notamment son dispendieux train de vie dans les hôtels et les « saloons » de Victoria et de Barkerville l’obligèrent quelque temps plus tard à retourner prospecter. Mais rien n’y fit; Barker mourut sans le sou et fut enterré à Victoria dans un carré du cimetière réservé aux pauvres.

Ruée vers l’or, les Chinois étaient nombreux

Des touristes à Barkerville

Mme Lao Xiaohong, précise qu’en devenant célèbre du jour au lendemain, cette petite agglomération attira des gens du monde entier, y compris un grand nombre d’explorateurs chinois. Évidemment, tous ces nouveaux arrivants espéraient trouver de l’or, faire fortune ou, du moins, s’insérer d’une manière ou d’une autre dans l’économie locale pour y gagner leur vie.

En 1863, constatant qu'un nombre important de Chinois s'étaient établis à Baskerville, la très ancienne organisation sociale chinoise « Hong Men » vint y fonder une succursale. Cette franc-maçonnerie chinoise avait pour mission publique d'aider matériellement et spirituellement la communauté Chinoise locale.

La chance sourit à un certain nombre de Chinois qui purent trouver de l’or et s’enrichir à Barkerville. Mais les résultats ne furent pas de même ampleur pour tous : d’une part, les concessions étaient en nombre limité et d’autre part, les dépôts aurifères avaient été épuisés par les fouilles des exploitants successifs. Les premiers arrivants s’étaient servis; les autres pouvaient toujours espérer trouver un peu de poudre d’or sur les planchers des « saloons ».

Le premier Chinatown dans l’ouest de l’Amérique du Nord

Mme Lao Xiaohong raconte que Barkerville était la ville aurifère la plus prospère de toutes. À son apogée, elle comptait 5 600 habitants dont la moitié étaient composée de Chinois venus de Californie ou ayant migré directement de Chine.

À Barkerville, les Chinois œuvraient individuellement dans les domaines des services et de soutien : épiceries, restaurants, hôtels et motels, salons de thé et de repos, magasins généraux, empaquetage, transport, etc… Certains étaient propriétaires de « ranchs » et de petites entreprises agricoles.

La compagnie chinoise Kwong Lee & Co., disposant d’entrepôts et d’un réseau de subsidiaires dans plusieurs villes aurifères, acquit à Barkerville en 1866 des permis de commerce de détail et de gros ce qui lui permit de créer et d’approvisionner nombre de magasins généraux en riz, thé, cigares, allumettes vêtements, couvertures, bottes… et même des préparations « pharmaceutiques » à base de substances analgésiques et antispasmodiques.

La ruée vers l’or à Barkerville a créé une forte demande pour les affaires et entraîné une augmentation rapide de la population.

Pour écouter l’entrevue en chinois

Madame Lao poursuit en précisant que de nos jours, un nombre de 3 000 Chinois semble peu de chose; mais à l’époque c’était un nombre important: Barkerville avait ainsi son Chinatown, le plus ancien quartier chinois de l’ouest de l’Amérique du Nord, avec ses restaurants, etc.

À la fin de la vague de la ruée vers l’or, environ le quart des Chinois sont retournés en Chine. En grande majorité, les autres ont quitté Barkerville et se sont dispersés partout ailleurs.

Barkerville aujourd’hui, parc historique

Le temps file; l’or s’est épuisé. L’histoire de l’extraction aurifère à Barkerville se termine après des décennies de gloire.

Barkerville est devenue un vestige des temps révolus, un grand parc historique, dédié à la visite des touristes afin qu’ils puissent goûter à l’atmosphère de la ruée vers l’or du 19ème siècle et comprendre l’histoire.

Il n’y plus d’habitants à Barkerville. Tous ceux qui y résidaient se sont relocalisés dans les villes avoisinantes.

À travers le temps et l’espace

En tant que membre du conseil d’administration de Barkerville, Mme Lao Xiaohong s’est rendue à plusieurs reprises dans cette ville historique. Chacune de ses visites ont créé en elle de profonds sentiments, « chaque fois que j’y vais, raconte-t-elle avec émotion, j’ai un fort sentiment d’appartenance, comme si j’étais au 19ème siècle » .

C’est comme entrer dans un film. L’histoire y est bien conservée. Les panneaux du Chinatown sont toujours là ainsi que les boutiques et les restaurants exploités à cette époque. Les visiter donne aux gens le sentiment d’être en affaires.

Et puis, souvenir de la vie culturelle de l’époque de la ruée vers l’or, le théâtre de Barkerville : la scène en bois et, dans la salle, des mineurs qui regardent le spectacle…

Mme Lao Xiaohong a poursuivi en expliquant que l’histoire des Chinois de Barkerville est étroitement liée à celle de tous les autres chercheurs d’or. Les Chinois font intimement partie de ces chercheurs. C’est donc un endroit très diversifié, riche en reliques chinoises et européennes.

Bref, lorsqu’on arrive à Barkerville, on a le sentiment de traverser le temps et l’espace.

Site historique

En 2007, ajoute Madame Lao, le gouvernement fédéral du Canada a désigné « Établissement historique » le Chee Kung Tong Building (Pavillion da la franc-maçonnerie chinoise) de Barkerville. Ce bâtiment illustre le sentiment d’appartenance des travailleurs immigrés et commerçants chinois. On y tenait des cérémonies et des célébrations traditionnelles pour maintenir la connexion entre la diaspora et la Chine. Il servait aussi de lieu de réunion pour traiter les affaires de la communauté.

En 1868, Barkerville a célébré le premier anniversaire du Dominion du Canada (appellation, rarement utilisée, employée pour la première fois lors de la Confédération en 1867)

En 1880, à son apothéose, Barkerville comptait 5 600 habitants, dont la moitié était d’origine chinoise.

En avril 2008, le Chinatown de Barkerville accédait au statut de lieu historique national du Canada, une étape importante pour l’histoire des Chinois au Canada.

« Membre multiculturel » de Barkerville

Madame Lao Xiaohong fait ressortir que le conseil d’administration de Barkerville en Colombie-Britannique, responsable de la gestion de cette ville historique, avait créé en 2005 un poste de « membre multiculturel » ce qui témoigne de l’importance attachée à l’histoire des Canadiens d’origine chinoise.

Vestiges ancestraux

Un grand nombre d’artéfacts et de reliques, retrouvés dans les ruines des bâtiments ancestraux chinois de Barkerville, ont démontré qu’à cette époque, 75% des résidents Chinois étaient originaires du sud du fleuve Yangtsé (autrefois appelé en français Fleuve Bleu, c’est le premier grand fleuve de l’Asie, et le troisième en importance au monde).

Barkerville abrite également un cimetière chinois. Ces dernières années, des organisations chinoises ont organisé une collecte de fonds afin de le restaurer.

2018, année touristique Chine-Canada

Mme Lao Xiaohong rappelle en terminant que 2018 était l’année touristique Chine-Canada, et que la ville historique de Barkerville est assurément un endroit passionnant à visite.

Un grand parc provincial, avec de nombreuses installations de loisirs, permet aux visiteurs de profiter de nombreuses activités en plein air.

Ville historique et parc de Barkerville

Résumé

Ville et parc: 457 hectares

Visiteurs annuels: 50 000 à 60 000 personnes

Nombre de collections: plus de 200 000 pièces (dont 18 500 sont des artefacts chinois)

Bâtiments historiques: 107

Grands événements organisés chaque année: 15 à 18

Nombre de campings: 161

Membres du conseil d’administration de Bakerville: 14 + 1 président d’honneur

Employés à temps plein: 17

Employés à temps partiel: 4

Employés temporaires: 11

Licence commerciale: 15

Guides touristiques professionnels: 7

Contribution à l’économie locale: 20 à 25 millions de dollars par an.

Frais d’exploitation annuels: 3 millions à 3,5 millions de dollars

Pour plus d’informations, visitez www.barkerville.ca ou appelez le numéro sans frais 1-888-994-3332.

(Li Zhao / RCI)

