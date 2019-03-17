卡尔加里继续萧条，商业店面十分之一空置

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尽管走出了低谷，但阿尔伯达省的经济目前仍然十分艰难，卡尔加里市的市中心正在为此付出代价，特别是位于商业主干道边上的商业店面。

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Jaafar Alhoseyni 是一位高档手工西装定制的裁缝，去年12月，他不得不搬离了位于卡尔加里市中心购物大街斯蒂芬大道 （Stephen Avenue）的商店，这个商店140平方米，月租 7000加元，在当了 5 年的租户后，他现在的业务情况已经不可能继续支付这么高的租金。

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他说，我很难过，这是我的店铺，我的业务圈已经很成熟，有接近 2000 名客户，这个店，我投入了 7 万加元进行装修，真是白投了。

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经济萧条的受害者

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这位 57岁 的裁缝现在把店面搬到了一栋楼的三层，店面只有原来的一半大小，他说，生意不好，完全是因为能源危机。

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Jaafar Alhoseyni 表示，我原来的大多数客户是石油公司的高管和雇员，他们定制的西服价格可以高达 5000 加元，这两年许多人丢了工作，不再需要穿西装了，结果5 年内他就失去了70% 的客户。

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Jaafar Alhoseyni 来自伊拉克，祖传的手艺，一辈子靠裁剪谋生，他已经是自己家的第 4 代裁缝。

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他表示，如果经济不好转，他考虑要搬到另一个省。

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十分之一的店面空置

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Jaafar Alhoseyni 的情况在卡尔加里相当普遍，阿尔伯达省的经济形势正在对这些商店带来直接影响。

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根据高力国际 （Colliers International）的最新报告，卡尔加里商店的空置率在 7年内翻了 3 倍多，从 2011 年的 2.50% 增加到 2018 年的 8.72%。

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尽管阿尔伯达省的人一向有花钱大方的美称，但在卡尔加里最繁忙的商业区，十分之一的商店空置在那里，等候出租。

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原来位于卡城市中心的 Divino 是一个专门供应高端葡萄酒和奶酪的餐馆，该餐馆在经营了 15 年后，也于 2017 年 8 月关门。

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市中心的 Catch 牡蛎酒吧是另一个经济的受害者，也是在 2017 年年底停业。

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Greg Kwong （Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu）

CBRE 商业房地产公司的地区主管 Greg Kwong 说，根据他的观察，受影响最大的是原来石油高管经常光顾的商店和餐馆。

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他说，奢侈品商店、提供优质葡萄酒的餐厅……这些高端的商店/餐馆纷纷关门，因为没顾客了。

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Greg Kwong 认为，从目前来看，2019 年的情况也好不到哪儿去。

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（RCI with Axel Tardieu / Radio Canada）

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