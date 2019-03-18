UPS员工唐娜•斯各特（Donna Scott）和法拉•舒拉茨（Farah Shirazi） (Submitted by Donna Scott)

多伦多老奶奶险被骗走1万多加元：多亏UPS快递工作人员截回快递

作者 林倍加 | china@rcinet.ca
星期一 18 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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CBC广播公司As It Happens 节目最近采访了快递公司UPS多伦多一个分部的工作人员唐娜·斯各特（Donna Scott），谈及她和她的同事法拉·舒拉茨（Farah Shirazi）帮助一位受电话诈骗的老人追回寄出去的1万2千5百加元现金。

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UPS快递公司的员工在接受As It Happens 节目主持人Carol Off的采访时说，那天老奶奶Elaine急匆匆进到他们分部来要寄快件，老奶奶Elaine手里拿的东西包在一本杂志里，她要求尽快寄到蒙特利尔。

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老奶奶Elaine没有告诉UPS员工唐娜·斯各特那本杂志里包的是什么，因为是国内快递，不需要过海关，所以不必申报邮寄内容。UPS员工很快帮老奶奶Elaine把杂志包放进快递信封。

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唐娜·斯各特说，在整个故事结束后，她才从《多伦多星报》采访她的记者那里得知这个杂志包里竟然装了1万2千5百加元现金。按照规定，快递现金是不被允许的，所以老奶奶Elaine要将现金包在杂志里，而她这么着急上火要快递这些现金则是为了救她的外甥，只是，她当时并不知道这个外甥其实是假冒的。

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Elaine遇到的这种骗局被称为“祖父母骗局”，这类骗局通常是让一个假冒的孙辈给老人打电话，说遇到法律麻烦，然后电话被转给一个律师，该律师说必须尽快收到一笔现金。老奶奶Elaine心疼外甥，又糊里糊涂没搞清这是个假外甥，听了假律师的话，便答应马上去银行取钱，该假冒律师还仔细告诉老奶奶取钱时，银行职员问这大笔现金的用途，就回答说家里装修房子要现金。

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老奶奶Elaine现金账户上不够1万2千加元，她还居然用信用卡取款补齐了剩余部分。

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第二天的故事

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唐娜·斯各特在第二天上午11:30接到老奶奶Elaine的电话，她要求UPS快递截回她昨天发的包裹。

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唐娜记得快递在蒙特利尔的投递时间应该时早上9点，她的第一个念头就是快递已经送到收件人手里了。她告诉老奶奶Elaine有这一可能，同时告她马上查询。

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唐娜查询的结果是，包裹还没有送到，很可能是大雪造成的投递延误。

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电话那头，老奶奶Elaine继续说，“我必须截回这个包裹，因为这是个诈骗案。”

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唐娜没有多问老奶奶问题，她在一年半前也遇到过类似的诈骗案。

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马上，唐娜给蒙特利尔的UPS打电话，告诉他们这一包裹是诈骗案，蒙特利尔UPS很快回电话说，很幸运包裹还没有放进投递车，已经要求停止投递这个包裹，将包裹寄回多伦多。

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诈骗者做最后的努力

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“祖父母骗局”通常是让一个假冒的孙辈给老人打电话，说遇到法律麻烦 (Istock)

等着收包裹的诈骗者也从UPS网站的投递信息上看到这个包裹被停止投递，寄回给发件人。

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诈骗者给老奶奶Elaine的手机打电话，说他们是UPS，这个包裹不允许被寄回给她。

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老奶奶Elaine这回不那么轻信了，她给唐娜打电话问询，唐娜说没这回事，UPS只有Elaine在发快递时提供的住家电话号码，没有她的手机号码，打电话的人不可能是UPS工作人员。

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万幸的结局

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老奶奶Elaine第二天来取被截回的快递，唐娜那天不上班，在班上的法拉·舒拉茨（Farah Shirazi）接待了她。此后，老奶奶Elaine又专门回来给唐娜和法拉送来致谢礼物。老奶奶Elaine对自己万分自责，对唐娜和法拉则是万分感谢。

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防范祖父母骗局，加拿大银行联合会的几点贴士

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-绝不提供给来电话者任何他们不知道的信息

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-向来电者要求尽可能详细具体的信息，让他们重复解释

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-问询有关只有你家亲戚才了解的家事，假冒者是没法回答对这样问题的

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-放下这个电话后，立即给家里的有关亲戚打电话

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-绝对不要电汇款

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-绝对不要在电话或网上给出自己的信用卡号码，除非你知道对方是谁

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