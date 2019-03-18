消费者抱怨轮胎公里数质量保证成空话

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加拿大太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省居民Gerald Renaud过去一段时间很郁闷，因为他购买的标明11.2万公里质量保修的轮胎只跑了3万公里就差不多磨平、不能继续使用了；而轮胎制造厂商想办法找理由不履行其保修的承诺。

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Gerald Renaud

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Gerald Renaud知道好的轮胎能帮助实现汽车的安全行驶，所以2013年当需要为自己的Mazda3汽车更换轮胎时他在选择购买哪一种轮胎时着实花了一番功夫进行比较研究；随后选择了由Continental公司制造的PureContact四季胎，一是该种轮胎在许多网站上受到推崇、二是价格适中、三是那11.2万公里/6年的质量保修承诺让他感到放心。

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Gerald Renaud花了754.21加元买下4个Continental公司制造的PureContact四季胎，并由住家附近的Canadian Tire 车行把轮胎安装在轮毂上、再装在他的汽车上。

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几个月前，Gerald Renaud查看了一下他的汽车轮胎，其确保在冬天情况下他车上的轮胎还有足够的抓地能力。这一看让他吓了一跳，他这保修6年或11.2万公里的轮胎只开了2万9千公里却几乎已经磨平了胎面。

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Gerald Renaud承认他的轮胎已经用了5年，而且一年四季都用，但他开的公里数很少，每天上下班往返的路途不超过30公里，基本上是在高速公路上行驶；而且他的驾驶习惯很保守，完全不像年轻人那样常常快速启动和急速刹车。

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3万公里就报废

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Gerald Renaud把车开到他购买和安装Continental公司制造的PureContact四季胎的Canadian Tire 车行进行检查，当班的修车部经理Tim Wiebe检查后说，Gerald Renaud车上的这四个Continental轮胎差不多完全磨秃了。

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在Gerald Renaud的要求下，Tim Wiebe把问题轮胎的检查结果上报给了Continental轮胎制造公司，说顾客要求按照轮胎质量保修条款减价75%购买4个Continental公司制造的新轮胎。

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结果让Gerald Renaud再次大吃一惊：Continental公司回绝了他的质量保修索赔要求，理由是Canadian Tire 车行提供的Gerald Renaud车上轮胎磨损程度的数据显示他的汽车存在轮胎磨损不平衡问题。

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Gerald Renaud说，Continental公司抓住一毫米的不均衡磨损问题拒绝承担其轮胎质量保修责任，这实在是让人气愤；这样对待顾客的轮胎公司，其提供的轮胎公里数保修服务吹的再天花乱坠也是一文不值。

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在Continental公司拒绝作出赔偿的情况下，Gerald Renaud住家附近的Canadian Tire 车行对Gerald Renaud的经历很同情，以减价50%的优惠价格卖给Gerald Renaud四个General品牌的轮胎，这也是Continental公司旗下的产品。

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维权

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Gerald Renaud告诉加拿大广播公司记者说，大家都在忙于工作和生活，没人乐意花那么多时间和精力与轮胎公司打官司，但如果消费者不站出来维权，那些大公司就会继续其欺负顾客的行为。

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加拿大汽车车主维权协会Automobile Protection Agency (APA)执行主任George Iny指出，轮胎公里数质量保修是个华而不实、虚假的承诺，而且这不是某几家轮胎制造公司、而是整个行业普遍存在的问题；每个轮胎制造厂家有自己的公里数保修标准，而且制定这些标准时主要参考的是其市场推销部门的建议。

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George Iny说，在目前轮胎制造商提供的轮胎公里数数字水分太大的情况下，消费者应该砍下30%的公里数作为该轮胎大概可以行驶的公里数参考。

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除此之外，在北美大陆各大轮胎公司每年销售的2亿多个轮胎的保修证书上都有各种各样不予保修的例外条款。

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George Iny认为，要真正改变目前这种各轮胎公司随便乱吹自己轮胎质量、又想方设法不承担责任的问题，需要建立一套各个轮胎制造商都必须遵守的行业标准，公开标注的轮胎公里数就应该是该轮胎在正常情况下能够行驶的公里数。

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RCI with Erica Johnson · CBC News

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