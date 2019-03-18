特鲁多三个月来第三次调整内阁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大自由党政府总理特鲁多星期一任命Joyce Murray为联邦政府财政委员会主席，接替由于对特鲁多政府处理涉嫌干涉SNC-Lavalin案件司法公正的问题失去信心而辞职的Jane Philpott。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在Jane Philpott之前从特鲁多内阁辞职的退伍军人事务部长Jody Wilson-Raybould，指责特鲁多和其手下高官、高级助理在她担任司法部长期间对她施加高压，要她对涉嫌在利比亚行贿的SNC-Lavalin公司网开一面、不要提出刑事起诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在3月4日Jane Philpott宣布从特鲁多内阁辞去联邦政府财政委员会主席的当天，Joyce Murray对自己选区的选民发布公开信说，她对总理特鲁多有绝对的信心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这已经是今年头三个月自由党政府总理特鲁多第三次调整内阁

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Joyce Murray的选区在不列颠哥伦比亚省温哥华市，她曾担任过联邦政府财政委员会主席的议会事务秘书职务。她出任内阁部长保持了特鲁多内阁男女部长数量的平衡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada