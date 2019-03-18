加元疲软：今年可能跌至0.71美元

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有的金融市场分析家认为，加元对美元汇率今年头两个月出现的上升局面难以继续下去，主要原因是加拿大的经济疲态尽出。

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实际上，今年3月份以来加元对美元的汇率已经下滑了1.3%。这背后的原因是加拿大1月份的国内生产总值GDP负增长0.1%，而2018年下半年加拿大经济已经开始明显减速，美国利率高于加拿大，再加上加拿大油砂矿石油价格在国际市场上被深度打折，这些都让加元面对的负面因素太多、而正面因素乏善可陈。

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加拿大五大银行之一的TD多伦多道明银行的分析师们认为，加拿大经济确实遇到了问题，这在今后一段时间会导致加元对美元汇率的下跌。

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TD银行专家们给出的预测是，今年加元对美元的汇率浮动区间在1美元换1.35到1.40加元之间，加元甚至有可能下跌到一加元只换0.71美元的低位。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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