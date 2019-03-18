多伦多机场周日晚间火灾后，今天仍有部分航班取消或推迟

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目前皮尔逊机场的一号航站和三号航站已基本正常运作，只是一号航站前往美国的一些航班有所推迟，所以今天（星期一）前往美国的乘客被要求在离家前核查航班信息。

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据15分钟前（星期一上午11:30）发布的消息，一号航站已经完全恢复正常工作。

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周日晚，多伦多皮尔逊机场一号航站前往美国的登机处附近发生火灾，尽管火灾在半个小时之内就被扑灭，但大量烟雾滞留在航站楼中，周日晚上前往美国的29个航班被取消。

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此外，火灾发生时航站的自动喷水救火装置启动后，给航站登机处造成了大量积水需要清除。

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周日晚上的火灾使得50个航班，大约1万名乘客不得不呆在飞机上等候进关，许多中转乘客不到不等待到周一下午或晚上才能前往美国。

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目前火灾的起因仍在调查中。

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