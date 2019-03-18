(Ryan Remiorz/Canadian Press)

魁省 4 万名高校学生罢课 5天，抗议实习没报酬

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 18 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在魁北克省，从星期一（3月18日）开始，各大学和大学预科（CEGEP）的接近 40,000 名学生举行为期 5 天的大罢课，抗议学生实习没有报酬。

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去年 11 月份，针对无薪实习问题而成立的一个学生联盟向魁北克省政府发出了 “最后通牒”，呼吁魁北克省政府采取具体措施，在今年冬季终结时，结束无偿实习的不公正局面。

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(Amanda Margison/CBC)

这个学生联盟包括了各学校的学生会和学生团体，其宗旨是保证所有实习生能够享受全薪待遇和标准的工作条件。

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该联盟在去年秋天举行全体大会时决定，如果 2019 年冬天结束时省政府还没有推出一个对实习生提供薪酬的计划，则将举行集体罢课。

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另外，该联盟还要求对所有实习生补偿在过去 3 年内实习的报酬。、

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(Amanda Margison/CBC)

省政府的答复

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去年11月，魁北克省已经有超过 50,000 名大学和 CEGEP 学生走上街头，抗议学生实习没报酬。

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当时，魁省的教育部长让 – 弗朗索瓦·罗伯格 （ Jean-François Roberge）表示，政府在进行研究。

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他当时说，我不想告诉学生们该做什么，但政府在就有关问题采取行动，以大规模罢课来推动政府，有些不成熟。

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他还说，正在要求其部门的雇员寻找解决方案。

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本周四学生大游行

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学生联盟表示，在这星期为期 5 天的罢课期间，计划开展一系列活动，包括组织学生去不同的学校、医疗机构，以及各社区的社区组织，目的是提高各行各业对实习无报酬问题的认识。

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另外，该联盟还计划在本周四 （3月21日）举行一次学生示威大游行。

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康考迪亚大学（ Concordia University）新闻学院的本科学生 Miriam Lafontaine 表示，希望魁北克省政府改变现有的实习法律，把实习生纳入魁北克省的劳动法，使无薪实习成为不合法。

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Concordia University students Erika Morris and Miriam Lafontaine. （右）(Kate McKenna/CBC)

她说，现行的劳动法中对实习生的保护措施不够。

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加拿大广播公司还报道说，在抗议期间，Concordia 大学的学生都不会去上课，而且举行抗议，并参加有关该主题的研讨会。

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Miriam Lafontaine 表示，有些学生会参加抗议，有些学生会待在家里，但我们希望这是一个机会，大家可以利用这个机会来反思自己的工作条件，以及如何才能使社会变得更公正和更公平。

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（RCI with CBC）

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