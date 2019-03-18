荷兰枪击案 3 死 5 伤，土耳其嫌犯在逃

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在荷兰乌特勒支 （Utrecht）周一 （3月18日）上午发生枪击案导致 3 人死亡后，警方正在搜索一名土耳其男子。

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荷兰警方公布了一名土耳其男子的姓名和照片，该男子涉嫌与乌特勒支电车枪击案有关。

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警方说，要小心 37 岁的 Gokman Tanis（土耳其出生），他与今天上午的枪击事件有关。

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周一上午大约 10：45，有人在有轨电车上开枪射击，造成 3 人死亡，5 人受伤。

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荷兰的调查人员早些时候表示，此枪击案有可能是出于 “恐怖主义动机”，并正在调查更多细节。

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（RCI with CBC）

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