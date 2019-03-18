加拿大前总理马尔罗尼为女儿辩护，指责另一名安省议员为“小女孩”

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前总理马尔罗尼（Brian Mulroney）星期天在接受CBC/Radio-Canada法语电视节目Tout le monde en parle采访时为现任安大略省法语事务部长的女儿卡罗琳·马尔罗尼（Caroline Mulroney）辩护。

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马尔罗尼的女儿卡罗琳·马尔罗尼是在安大略省政府计划裁减语言专员办公室遭到强烈反对时出任法语事务部长这一职务的。目前安省保守党政府态度有所缓和，承诺在省监察员办公室之下成立新的语言专员职位。

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马尔罗尼说“卡罗琳始终在捍卫安大略省的法语社区利益，她是安大略省最好的法语社区代言人。”“她在努力工作，和她的同事们一道处理该机构遭受的破坏”

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马尔罗尼在采访中称另一名安省议员Amanda Simard为“那个辞职的小女孩”（”la petite fille qui a démissionné est partie,” ）

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Amanda Simard指责卡罗琳·马尔罗尼完全不顾及安省的法语社区，她在推特中谈及前总理马尔罗尼对她的“小女孩”评价时，称马尔罗尼“属于过去的时代“。

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安省法语人士联合会（L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario）主席Carol Jolin评论说，马尔罗尼在采访中所说的正如所有自豪的父亲，Carol Jolin对卡罗琳·马尔罗尼的工作表示肯定，但他同时认为前总理马尔罗尼对安省议员Amanda Simard的评价有失公正。

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