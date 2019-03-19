(Kim McNairn/CBC)

魁北克驾车者联合会CAA Quebec：春季公路凹穴造成的汽车损害不易索赔

作者 林倍加 | china@rcinet.ca
星期二 19 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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每年这个季节，加拿大各地的公路和街道上都少不了凹穴（pothole）。一整个冬天的雨雪，加上为除雪撒的盐渗入路面的缝隙，再加降温结冰，融化，再结冰，周而复始，道路的缝隙无法避免地变成越来越大的裂缝，继而扩大到凹穴。

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魁北克汽车联合会对驾车者发出警告，行车时千万担心，因为因凹穴造成的爆胎，车轮或悬架损害将很难获得赔偿。

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魁北克汽车联合会指出，“省政府和各市政府将不会对因道路状况造成的车胎和悬架损害承担责任”。“尽管有这一法律限制，人们依旧可以疏忽或失职罪起诉魁北克省交通部或市政府，但提供证据则完全是驾车者的责任。”

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换句话说，驾车者通常能提供的证据，包括肇事的凹穴的具体尺寸，照片，这些证据是很难获得索赔的。

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魁北克汽车联合会发言人安妮·葛提埃（Annie Gauthier）说，如果有谁幸运地赢了官司，最后能拿到的赔款恐怕也抵不了这一通诉讼的劳神费力和修车费用。

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向省交通部或市政府要求索赔可以不通过法庭诉讼，自己直接将索赔要求呈给交通部或市政府即可。

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如果对方是市政府，需要在事故发生的15天之内将索赔要求通过挂号信寄给市政府。如果对方是交通部，索赔要求则在三年内有效，但等太久了可能会更难证明事故时的路况。

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如果是告上法庭，则必须在事故发生的六个月之内完成，如果金额小于$15,000加元，需要去小额索赔法庭，金额高于$15,000加元，则需去上级法庭。

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魁北克汽车联合会建议先去自己的保险公司寻求建议，先看看保险公司能支付多少赔偿。

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开慢点，握紧方向盘，缓缓在安全位置停下车

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在有凹穴的地段减速，和前面车辆保持安全距离，同时密切注意能吃进轮胎的大凹穴，这种凹穴是会毁坏车辆的。

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道路旁损坏的轮毂罩 (Sarah Leavitt/CBC)

许多人看到这样的凹穴时会马上想踩刹车，或想急转绕过凹穴，但这都不是可以避免车辆损坏的好方法，魁北克汽车联合会发言人安妮·葛提埃（Annie Gauthier）说，在碰到这种情况时，最好的办法是“不踩油门，也不踩刹车，让车继续滑行，握紧方向盘”。

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4月份开始评选魁北克最糟道路

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今年4月，魁北克汽车联合会将开始今年的10条最糟糕道路评选，这一活动已经连续进行了4年，今年是第5年，大家可以在在网上投票，活动为期4个星期。魁北克汽车联合会发言人安妮·葛提埃（Annie Gauthier）指出，每年的参加人数都有增加，她要求大家在参加评选时附上道路的照片。

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尽管这不是一个具有科研意见的调研，但这一民意调查为魁北克汽车联合会提供的证据以便他们向魁北克省政府和各个市政府建议对道路进行必要的修缮。

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魁北克汽车联合会发言人安妮·葛提埃说，这几年下来，显示我们的评比很有效，没有哪一个市政府愿意上这个名单，于是会有拨款进行短期或长期的道路维修。

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2018年魁北克最糟糕道路：

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Quebec’s 10 worst roads  according to the popular vote

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Rank Road City or Department Area
1. Boulevard Gouin Est * Ville de Montréal Montréal
2. Traverse de Laval * Lac-Beauport Capitale-Nationale
3. Chemin Saint-Henri Mascouche Lanaudière
4. Chemin de la Rivière-Châteauguay * Ormstown Montérégie
5. Route 389 * Ministère des Transports Côte-Nord
6. Avenue Marcel-Villeneuve Laval Laval
7. Route de la Rivière Grande-Vallée Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
8. Chemin de la Réserve Shawinigan Mauricie
9. Autoroute 30 Ministère des Transports Montérégie
10. Boulevard Saint-Joseph Gatineau Outaouais

信息来自：CAA-Quebec

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