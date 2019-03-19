与时俱进：加拿大参院开始视频直播

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从3月18日星期一开始，加拿大参议院对公众直播其会议实况；从而改变了多年来加拿大民众只能亲身去联邦议会参议院观看辩论情景、或者是通过音频聆听参议院辩论过程、或者是看第二天公布的辩论发言记录来了解参议院发生事情的状况。

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最后一个

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不过，加拿大参议院也不是绝对禁止电视直播辩论，加拿大参议院过去曾决定直播安乐死法案和大麻合法化法案的辩论过程。

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加拿大参议院在是否应该电视直播参议院会议的问题上已经争论了四十多年，不但被众议院远远抛在了后面，而且是西方国家中最后一个开通电视直播的参议院。

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加拿大联邦议会众议院早在1977年就开设了议会频道，通过电视直播把众议院公开会议的实况传送到加拿大民众的家庭。但加拿大联邦议会参议院中有不少议员认为，电视直播会导致参议员在辩论时更在意镜头前的表现和作秀、从而降低辩论的质量。

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为啥拒绝电视

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持这种观点的参议员们指出，作为非民选产生的参议院成员，参议员们的职责是对政府提出的法案进行深入的思考、提出改进意见，而不应该受电视镜头会带来的党派政治的干扰。

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加拿大参议院保守党参议员Don Plett在接受采访时指出，联邦众议院有了电视摄像头后，有些众议员已经把自己变成了镜头前的演员、成天上演政治秀；并表示担心同样的事情会发生在参议院的辩论中。

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原来是自由党参议院议会党团、现在叫独立参议员组织的牵头人Yuen Pau Woo则表示了同样的担心，不过他担心的是参议院中的保守党议员会把电视镜头作为自己党派政治秀的利器。

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丑闻的推动

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最后推动电视直播进入加拿大参议院的是几年前一些参议员冒领津贴的丑闻，这个丑闻让许多加拿大人觉得参议院是主要联邦政党提供给自己党内人士高薪养老的场所、是成事不足败事有余的机构。

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在这种情况下推出的参议院改革方案中的一个措施是开放电视直播，让加拿大人比较容易了解参议院的运作，改变对参议员们成天悠哉悠哉不干实事的看法。

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看过加拿大众议院电视直播的加拿大人如果把频道转换到参议院电视频道，他们会看到几个明显的不同。

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与众院的不同

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一是执政党自由党在参议院的代表、安大略省参议员Peter Harder回答质询阶段提出的几乎所有问题。

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第二，在众议院辩论时，众议员发言时都是以众议院议长为讲话对象，不能直呼其他议员的名字；但在参议院辩论时，参议员可以直接向另一位参议员提出问题、也可以直接回答别的参议员提出的问题。

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第三个不同之处是，对参议院每天议事日程表上的事务任何参议员都有发言权，所以参议院开会时间拖的很长是常有的事情。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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