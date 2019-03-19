联邦政府枢密院秘书长Michael Wernick辞职

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加拿大职权最大的职业公务员Michael Wernick致信联邦政府总理特鲁多，宣布辞去其枢密院秘书长的职位，辞职的原因是他失去了与反对党领袖的相互信任。

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特鲁多办公室表示，特鲁多并没有要求Michael Wernick辞职，辞职的决定是Michael Wernick自己做出的。

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特鲁多办公室还证实，特鲁多已经任命外交部副部长Ian Shugart接任枢密院秘书长。

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枢密院秘书长虽然出席执政党的内阁会议，但需要保持中立和无党派的立场。

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自由党联邦政府前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould不久前在联邦议会司法委员会作证时说，包括总理特鲁多、特鲁多办公室高级官员和枢密院秘书长在内的政府高官在长达三个月的时间里持续不断对她施加压力，要她介入SNC-Lavalin涉嫌行贿的案件、让该公司免受刑事起诉。

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Michael Wernick两次在议会司法委员会作证时不但否认其对前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould施加了压力、而且说特鲁多政府官员在SNC-Lavalin问题上与Jody Wilson-Raybould的谈话没有不当之处、都属于正常的意见交流。

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Michael Wernick的这些表现让联邦议会反对党质疑其失去了中立立场、染上了党派色彩。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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