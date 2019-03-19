议会司法委员会要结束对干涉司法丑闻的调查

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有消息说，加拿大联邦议会众议院司法委员会星期二开会时不但会拒绝让自由党政府前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould就是否受到特鲁多总理办公室高级官员在SNC-Lavalin案件上高压干涉司法公正的问题再次作证，而且会投票结束议会司法委员会对此事的调查。

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加拿大联邦议会司法委员会中占多数的5位自由党议员星期一致信委员会主席、自由党议员Anthony Housefather，表示众议院司法委员会对SNC-Lavalin案件是否有干涉司法公正问题的调查已经可以结束，加拿大人不但已经了解了事情的经过、而且有足够的信息可以得出自己的结论；进一步的调查应该由联邦道德专员负责。

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前司法部长Jody Wilson-Raybould在联邦议会司法委员会作证时说，她在去年第四季度受到来自总理特鲁多、一些政府部长和总理办公室的持续压力，要她改变检察官已经做出的对涉嫌行贿犯罪的SNC-Lavalin公司不提供庭外和解机会的决定、对SNC-Lavalin公司网开一面；在她顶住压力拒绝干涉司法程序的情况下，特鲁多利用调整内阁的机会把她调离司法部长的职位。

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但已经先后辞职的特鲁多前首席秘书Gerry Butts和联邦政府疏密院秘书长Michael Wernick在议会司法委员会作证时都否认Jody Wilson-Raybould受到了不当压力。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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