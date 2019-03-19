恐袭动机? 警方查获荷兰枪击案嫌疑人的有关信件

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荷兰检察官说，他们认为昨天荷兰城市乌德勒支枪击案的主要嫌疑人是出于恐怖袭击动机。

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荷兰检察官今天（星期二）发表的声明说，他们在该嫌疑人逃离的车中发现的便条（短箋）让他们得出嫌疑人恐袭动机的结论，他们仍在调查该嫌疑人其它可能的动机。

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昨天的荷兰枪击案造成三人死亡，三人受重伤，另外四人轻伤。

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荷兰城市乌德勒支枪击案的主要嫌疑人是37岁的土耳其男子Gokmen Tanis，他在星期一晚上被捕，荷兰警方说，Gokmen Tanis有数起犯罪记录，包括强奸，偷盗，私藏武器等。另外，没有证据显示Tanis认识本次枪击案中他所袭击的人。

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荷兰警方说，他们在星期二拘捕了其他两名嫌疑人。目前警方还没有公布这两名嫌疑人的姓名。

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荷兰检控方指出，他们目前还没有完全排除枪击案嫌疑人的其它动机。

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