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加拿大的阿尔伯塔省将提升石油产量，预计阿省的产量 5 月份将增加 25,000 桶，6月份再增 25,000 桶。

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加拿大广播公司报道说，自今年1月份以来，阿省的新民主党政府一直在实施产量限制，以确保阿省的石油能以公平的价格出售，帮助石油企业走出危机。

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阿尔伯塔省长雷切尔·诺特利 （Rachel Notley）当时表示，这一临时措施对于缩小 [加拿大和美国]的价格差距至关重要。

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自该政策开始以来，Western Canadian Select 和 West Texas Intermediate 之间的价格差异已经缩小。

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从 6 月1 日起，该省将允许石油企业每总共天生产 371 万桶, 这是自采取限制措施以来所允许的最大额度。

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由于缺乏输油管道，阿尔伯塔省省长诺特利希望，到 2020 年每天能有 12 万桶原油通过铁路运输。

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（RCI with Radio Canada）

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