经合组织OECD调研：大多数加拿大人认为应让富人多交税

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经济合作组织OECD今天（星期二）公布的一项调查说，世界发达国家的人们希望让富裕者多交税，以利于政府为公众提供更好的服务。

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经合组织的这一调查在21个发达国家中进行，被调查人数超过22,000人，加拿大是其中一个国家。

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69%参加调查的加拿大人说，他们希望让富人交比目前比例更大的所得税，而政府可用这些多得的税款支付穷人福利。

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经合组织说，这21个国家民众生活的安全，健康，寿命，教育程度都比较高，但许多人担心他们的生活水平会在未来有所下降。

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大约57%的加拿大人回答说他们希望政府在经济和社会保障方面做更多的努力，仅有5%的人回答说政府可在这方面少做一点。

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此外，许多加拿大人对退休财政保障表示担忧，45%受调查的加拿大人说他们希望政府增加退休金预算，即使这会让人们支付更高的个人所得税。

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从今年一月份开始，加拿大退休金计划付款已经被调高，这意味着25年后退休的加拿大人将可以享受较高的退休金。

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