加航决定停飞波音 737 Max 8 到7月1日

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加拿大航空公司 Air Canad 决定将波音 737 Max 8飞机的停飞决定维持到至少 7月1日。

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加航表示，此举是为了让乘客预订未来几个月的航班时感到更安心。

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3月10日，埃塞俄比亚航空公司的一架 Max 8 飞机坠毁，造成 157 人死亡，其中包括 18 名加拿大人。

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之后加拿大交通部决定暂时禁止波音 Max 8 飞越加拿大领空。

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星期二（3月19日），加拿大航空公司还宣布，正在调整 4、5 月份的飞行时间表，以重新安排那些受影响的客户。

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与此同时，加航停飞了一些航班，包括从加拿大的哈利法克斯和圣约翰斯飞往英国伦敦希思罗 （Heathrow ）机场的航班，从温哥华飞往夏威夷的一些航班，以及从卡尔加里飞往美国加利福尼亚州的一个季节性航班。

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加拿大航空公司还暂停了对 6 架新 Max飞机的接收，这 6 架飞机本应在 3 月和 4 月交货。

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（RCI with CBC）

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