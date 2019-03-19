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缺教师，魁省想说服退休教师回来上班

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 19 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大的魁北克省中小学严重缺教师，省政府正在想办法，希望吸引退休教师和离职教师重返工作岗位。

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魁省教育部长让 – 弗朗索瓦·罗伯格（Jean-FrançoisRoberge）表示，将于本周四公布的省预算会发出一个非常明确的信息，这就是省政府重视教师。

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魁北克省教育部长 Jean-François Roberge. Photo: Radio-Canada

全省中小学普遍缺教师

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加拿大广播公司报道说，在魁省拉瓦尔市的公立学校，每周都会发生有课堂没老师的情况，因为没有足够的替代人手。今年 2 月份的一个星期，拉瓦尔的小学居然发生了有 40% 请假教师没人替的情况。

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而且，拉瓦尔并不是全省唯一缺教师的城市。

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星期二（3月19日），魁省教育部长让 – 弗朗索瓦·罗伯格承认，一些学校面临着 “非常困难的局面”。

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罗伯格本人过去也是教师，他认为，想迅速缓解局面，需要让那些离开了教师行业以及退休的教师回来。

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他说，最快的办法，是争取让那些有教师资格的人重返课堂，他们已经有教师证书，而且拥有教学所需要的知识。

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这位教育部长说，我们正在通过媒体发出呼吁：我们会帮助教师，重视教师。

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Photo : Radio-Canada

离职教师和退休教师

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有消息来源说，教师行业辛苦而且薪酬不高，从教育系出来的毕业生，在当了 5 年教师后，将近 20% 的人离职。

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另外，近些年来政府一直削减教育经费，减少了对教师的各种支持，导致一些教师 “带着怨恨” 离开了这个行业。

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退休教师是另一大人才库，但根据目前的政策，退休的人回来工作，会影响退休金，所以从收入上看并不划算。

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魁省教育部长罗伯格表示，正在与魁省财政部合作，看看如何能帮助一些想以签合同或兼职方式工作的教师重返学校。

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魁省教育部长让 – 弗朗索瓦·罗伯格甚至表示，如果他有这些退休老师和离职老师的电话号码，他会亲自一个个给他们打电话，告诉他们：“我们需要你，回来吧，我们需要你们的帮助。”

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重视教师并留住教师

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为了增加教师人数，魁北克省正在为此采取措施。

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CAQ 政府计划提高中小学教师的起始工资。今年 9月，魁省还将推出一个针对新教师的培训网络，由老教师来一对一指导新教师。

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Photo: Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

另外，为了解决教师短缺的问题，目前魁省学前班和小学教育系的本科毕业生已经被派去 “加强”  拉瓦尔市和蒙特利尔市的一些学校。

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大学教育系里的许多学生，还没毕业就已经被中小学看中。

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（RCI with Radio Canada）

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