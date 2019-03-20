安省增加学校班级人数，专家讨论理想的班级人数应该是多少

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加拿大安大略省政府在上周五 （3月18日）宣布对安省的教育体系进行“改革”，其中包括增加中小学班级的学生人数。

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安大略省将把9至12年级的平均班级人数从目前的 22人调升到 28人。

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而4 到8年级的班级平均人数将从目前的 23.8 4人 增加到 24.5 人。

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各省小学班级的平均人数

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安大略省的这一做法是为了节省资金，在宣布上述措施前，安大略省是全国小学班级人数最少的省份之一。

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如下表所示, 全国小学的班级人数，安省小学的平均人数是 20 个学生，最多不超过 23-24.5 人。

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魁北克省小学的平均人数是 20-24人，最多不超过 22-26人。

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不列颠哥伦比亚省小学的平均人数是 19.9-22.1人，最多不超过 22-30人。

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大班/小班

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安大略省的新政在加拿大的教育界引起了争议，教育领域的专家们对这一措施将对孩子们学习所产生的影响意见不一。

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艾基德·罗伊（ Égide Royer） 是魁北克省拉瓦尔大学教育系的教授，他说，安大略省拥有世界上最好的教育系统之一，现在却在教育的早期阶段来修改班级的人数，这有可能会降低安省的学校成功率。

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但魁北克大学UQAM的社会经济学教授玛丽·康奈利（Marie Connolly） 则持有不同看法，她表示，最理想的班级人数似乎应该是每个班 14-15人，如果一个班的学生已经超过了 15人，那么是15人还是20人，关系不大，对学生的成功率不会有太大影响。

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但是，康奈利认为，如果要增加班级的人数，应该尽可能避开穷人区的学校，在经济条件差的社区，大班小班的影响更加重要，教师需要对每个孩子付出更多的关注。

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她表示，对学习有困难的学生，不能削减资源，而是应该增加支持。

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罗伊教授也同意上述观点。

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他认为，学生学业的成功，第一取决于教师的教学质量，第二取决于为有困难学生提供的支持和服务。

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罗伊教授认为，一个班级有多少学生最为理想，这很难说，但如果政府为了削减预算而增加班级的学生人数，那么最好是扩大高中的班级，而不是小学的班级。

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安大略省政府的新决定一出台，即遭到教师工会的强烈抨击，因为班级大了，需要的教师人数就会缩减。

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但安大略省政府表示，作出上述决定也是一个艰难的抉择。

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安省政府将在 4 月11日提交新的财政预算，省政府希望能够削减高达 135 亿加元的省财政赤字。

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（RCI with Michel Bolduc/Radio Canada）

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