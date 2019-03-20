财政部长Bill Morneau (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

联邦政府自由党新预算案要点，配合大选，安抚人心

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 20 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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自由党财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）星期二向议会提交2019年财政预算报告。此次预算被看作是一个配合今年10月大选，不顾赤字增加，试图四处找平衡，安抚加拿大民众的方案。

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加通社归纳的要点如下：

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  • 创建一个“加拿大培训福利”项目。在今后五年内拨款17亿加元，五年之后则每年拨款5.86亿元，帮助就业者提高他们的技能水平，也可以边工作边学习新的技能。从业者为提高工作技能参加学习和培训脱岗，可以申领失业保险，最多发放四个星期。而所缴纳的培训费则可以在年底报税时得到250元的税收抵免。
  • 五年内增拨11.8亿加元用于加强边境安全，包括雇用更多的法官来处理难民申请的审理。
  • 采取措施使住房价格更能承受得起，特别是对于首次购房者。措施包括增加首次购房者可以动用注册退休储蓄金的额度，从以前的2.5万元增加到3.5万元，而且首付款中可以申请加拿大房屋按揭公司（Canada Mortgage and Housing Corp.）的小股注资。
  • 联邦预算赤字为198亿加元，其中包括30亿“风险调整”基金，这比去年增加了2亿元；而自由党预期的能够实现削减赤字的时间则再次向后推迟，预计要到2023-2024年度才能减少到100亿以下。(详见下图）

    （CBC)

  • 拨款22亿加元给市级政府和原住民地区的基础设施建设项目，这笔资金将通过一次性增加联邦汽油税转让配额实现。
  • 在今后三年拨款12亿加元，用于加强原住民家庭和儿童的社会服务，这将是一个专门针对原住民的一揽子计划。
  • 将加拿大学生贷款的利率调降到基准利率水准，而目前的利率最低是2.5个百分点。
  • 创建一个新的联邦机构-加拿大药物管理局，改变以前各省评估新药和购买药品的运作方式，由联邦政府统一负责，提高效率和竞争力。
  • 从2022年开始，每年拨专款5亿元，用于补贴患有少见疾病者的高昂药物费用支出。
  • 三年内拿出3亿加元鼓励人们购买电动汽车或氢燃料电池车。购买者可以得到最高达5,000元的现金返还。但车价最高不能超过4.5万元。
  • 鼓励市级政府改善办公设施的节能效率，同时鼓励市政府支持私人房主做同样的事情。为此拨款9.5亿加元。
  • 在五年内拨款5000万加元用以研究制定全国性的预防和减少精神疾患战略。

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