校车司机途中昏迷，车上中学生急中生智避免险情

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本周一早上，安大略省汉密尔顿市一辆满载圣玛丽天主教中学学生的校车在中途突然校车司机开始抽搐，坐在前排的学生吉尔莫（Gilmore）意识到司机将可能晕倒，吉尔莫马上冲到驾驶座旁。

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吉尔莫说，“我意识到我必须采取行动。”这时司机的脚虽踩在刹车上，但校车已经开始歪歪斜斜偏离所在的车道。

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10年级学生，15岁的吉尔莫从来没有开过车，更别提这么大的校车了（他唯一的驾车经验是开过高尔夫车），但吉尔莫控制着方向盘，慢慢让车滑向路边。

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这时其他学生也冲上来帮忙，17岁的Keven Brennan，16岁的Logan McCorquodale，16岁的Rachel Watson和16岁的Kennedy Couture。他们中有人学过急救，马上上手救司机，其他人则打911急救电话，同时通知学校正在发生的事故。

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另一辆校车很快被派来，把所有学生送往学校上课，司机被及时送进医院，结果皆大欢喜。

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校车公司表示司机对所有学生表示感谢。

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吉尔莫的父母对记者表示他们为儿子感到骄傲，他们说，他是个安静，总是承担责任的孩子。

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RCI with Adam Carter，CBC News

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