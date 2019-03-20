加拿大妇女工资比男性低 25%

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一项新的研究显示，加拿大女性的薪酬比男性平均低 25%，而在奖金和利润分配上，男女的差距进一步拉大。

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这项由 ADP Canada 委托莱格研究公司 （Leger Research）进行的研究表明，加拿大女性的平均年薪为 49,721 加元，男性为 66,504 加元。

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莱格研究公司在网上进行的这一调查还发现，加拿大女性有 26% 处于薪酬的最底端，即年收入不到 3 万加元，而男性仅有14% 年收入不到 3 万。

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在奖金和利润分配等额外补偿上，女性得到的比男性要少近三分之一，女性每年平均拿奖金或利润分配 3,912 加元，而男性则为 5,823 加元。

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与此同时，男女对薪酬公平的看法也不一样，62% 的女性认为自己工作场所男女的收入平等，男性则有近 80% 的人认为自己工作的地方男女收入是平等的。

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（RCI with CP，CBC）

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