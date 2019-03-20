加拿大经济专家和反对党评论联邦自由党预算案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二，联邦政府自由党向议会提交执政以来的第四个年度预算案。 由于今年10月将举行全国大选，这个预算案不仅没有实现原来的承诺：到2019年实现财政平衡，而且还扩大了财政赤字。因而被认为靠撒钱安抚民心，拉拢各阶层加拿大选民：不仅关注到在职人员的技能培训，千禧一代年轻人买房，在职大学生的贷款，也关注老年人的收入保障；喊了多年的全国药物保障计划也开始有动作。当然最大的一笔开支是通过加强为原住民提供的社会服务来改善关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但财长莫若说：“这个预算案是一个着眼于未来的预算”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大选在前， 赤字让路

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党财政部长比尔·莫若（Bill Morneau）提交的预算案共460页， 题为“投资中产阶级”。如果将此次预算新列出的支出项目加在一起，总共达228亿加元。而赤字为198亿元。就是说新增加的开支中有近9成是要靠借贷来支付。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而自由党此前曾承诺到2019年实现财政平衡。现在到了2019年， 不仅没有实现，赤字额还超过了去年的149亿元。而预计的明年赤字额度仍会保持在今年的水平，从2021年才开始缩小。到2013年缩小到100亿以下。至于何时可以实现预算平衡，已经遥遥无期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾任萨斯喀彻温省财政部长的贾尼斯·麦金农（Janice MacKinnon）认为，自由党的预算案是以目前经济形势做背景条件的:“政府没有给自己留有余地，如果出现经济下滑，那就会有问题”。她说，大选年的预算以花钱为主，并不令人感到意外。但对许多选民来说，持续的高赤字预算不仅是一个数字，而会失去选民的信任。谨慎处理财务状况，限制赤字并平衡预算是政府的职责。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦金农认为, 自由党违背的还有其他承诺，比如选举改革，但至少他们尝试过了一下。但这一届政府从来没有试图限制开支”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦议会保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）认为这个预算已失去合法性。他认为特鲁多是想通过花费数百亿元，来摆脱最近一段时间被SNC-Lavalin丑闻缠身的困境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党财经评论员则说，从战略经济学的角度来看，这个预算案都是现实的考虑， 没有长远的眼光和战略。她说：“很明显这是一个为大选铺路的预算案，我确信自由党政府知道各个层次国民现在担忧的问题是什么，然后试图安抚他们”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华大学财政研究与民主研究所副所长萨希尔·可汗（Sahir Khan）表示，政府的投资和支出决定应该令加拿大人感到有助于推动经济发展，尤其是创新型经济。“但这个预算不是。这是一个相当温和的预算，具有政治意义并推动其议程向前发展。这是一种专注于即将到来的选举的预算案。虽然现在并没有超出可控范围，但赤字积累起来就会出问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全部新支出的四分之一专门用于原住民

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦自由党政府计划在未来五年内投入45亿加元，以缩小原住民和非土著人之间的社会经济差距。这也被认为是想在大选之前，加快与原住民的和解进程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华大学财经研究所副所长可汗说：“这是一个目标很明确的预算案，除了政治考量之外，主要关注的是与原住民的和解，不只是数十亿元的开支，还有改善关系”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这45亿拨款中有12亿元是在今后三年内，每年4.04亿用于第一民族儿童长期服务方案。在今后五年内投资2.2亿元，为偏远地区的因纽特儿童提供健康和社会服务。还包括采纳“真相与和解委员会”的呼吁，在明年拨款1.26亿元，创建一个全国和解理事会及相关项目，提醒加拿大人记住和理解原住民，以及他们受到不公正对待的历史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，未来五年还有3.33亿元专门用于帮助振兴土著语言，以推动落实今年2月份实施的新的语言保护法规。预算中说，这笔资金将有助于设立原住民语言专员，还说，现在只有七分之一的土著儿童报告说能用本民族语言对话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理贾斯汀特鲁多曾多次表示，没有哪一种关系比加拿大政府与原住民之间的关系更重要。而第一民族全国主席佩里·贝勒噶尔德（Perry Bellegarde）表示，政府的这个预算案正在朝着正确的方向前进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI With CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada