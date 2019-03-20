新预算案将包括拨款成立一个独立的边境督查机构

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加拿大人将可以在不久的将来向一个独立的边境督查局提出抱怨，如果他们在过境时认为边境官员对他们的处理不公正的话。

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自由党联邦政府的2019年新预算中，包括不太引入注目的一条：渥太华政府将拨款成立一个独立的督查局，以评审监督加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency，简称 CBSA）。

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新预算案计划在未来5年中总共提供2千4百万加元给这个督查局督查局，该局将从2019-2020年开始运作，5年之后，每年给该局的年度拨款将为6百83万加元。

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成立这一督查局的设想是由于多年来加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency，CBSA）工作人员的一些做法被人们诟病，上个月加拿大广播公司CBC的调查记者报告显示CBSA在过去的2年半中审核了1,200个对其工作人员的抱怨，但CBSA提交的记录并没有显示这些抱怨具体是如何处理解决的。

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公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）对这一预算拨款表示欢迎。他说这一拨款“将填补一个机构建筑上的漏洞”。

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