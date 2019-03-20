学法语流行: 育空地区小学靠抽奖让孩子进法语班

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加拿大育空地区怀特霍斯（Whitehorse）的小学将在今年秋季增设法语班，但由于 “供不应求”，导致小学不得不靠抽奖的方式来确定哪些学生能进法语班。

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加拿大广播公司报道说，怀特霍斯的两所小学 Whitehorse Elementary 和 Selkirk Elementary 从学前班开始就提供法语浸入式课程，法语强化班从学前班一直提供到小学6年纪。

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目前怀特霍斯小学 （Whitehorse Elementary）设有 3 个法语幼儿班，可以容纳 54 名学生，但仍不能满足需求。

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于是，该小学在 2 月 18 日举行了一个抽奖活动，抽中的孩子可以上法语班，没抽中的则需要 “耐心等待” 机会。

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尽管需求很高，但育空教育部长 Tracy-Anne McPhee 说，目前没有扩大法语浸入式教育项目的计划。

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她说，这主要是因为缺教室，而且找不到足够的有资格法语教师。

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（RCI with CBC）

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