快乐家庭：每天和孩子一起读书1小时

加拿大广播公司The Current专题节目的主持人Anna Maria Tremonti最近采访了女作家梅根·戈登(Meghan Cox Gurdon)。

戈登在她新出版的书《令人陶醉的一小时:朗读书籍在注意力分散的现代生活中所具有的魔力》(The Enchanted Hour: The Miraculous Power of Reading Aloud in the Age of Distraction)中说,给孩子大声朗读书籍益处多多。

戈登是《华尔街日报》的书评专栏作家,她有5个孩子,对书籍和养孩子都颇有研究,她认为,每天如果能匀出一个小时在家里给孩子朗读书籍,不仅有利于培养孩子爱读书的好习惯,对整个家庭生活也非常有益。

她说“传统的朗读书籍可以把孩子和家长更密切地联系起来,也引导孩子未来也给自己的孩子这样做,文字语言和家庭的温情,时间,书籍,几代人一道,这样编织在一起,真是很美好。”

她告诉The Current专题节目的主持人Anna Maria Tremonti她自己当年的一段经历,“我当时有两个小家伙坐在我腿上,大一点的儿子趴在我背上,大女儿则乖乖坐在我旁边,他们一起听我朗读,接下来,我丈夫下班回到家,他也加入了进来,他没换西装,就这么斜靠在沙发旁的地毯上。我对自己说:我在做一件很棒的事情。”

太忙了, 没空读书?

戈登在书中介绍如何找出时间来给孩子们朗读书籍,她不想批评家长没有做足够的努力把朗读书籍加入繁忙的日程中,她的建议是“你越忙,给孩子朗读书籍就越有价值。”

在收集资料写这本书的过程中,她很高兴地发现有研究显示,坐下来一起读书有许多心理和生理的益处,“压力荷尔蒙降低了,而亲密荷尔蒙(bonding hormones,oxytocin,也译作催产素)增加了”。

一项2018年的国际研究显示,经历过和父母一起阅读的孩子在社交能力,感情表达和行为,以及文字表达方面的能力都比较强。另一项研究显示,聆听父母并且和父母谈话的幼儿语言能力和智商会比较高。

戈登认为给孩子朗读书籍是一个很好的和孩子谈话的方式,朗读时父母和孩子身体的接触和精神的交流很自然融合在一起。

尤其在现在,各类数字屏幕设备使得孩子和父母在一起时间大大减少,戈登认为“朗读书籍能有助平衡一下孩子们花在屏幕上的时间。”

从现在开始,从一点点开始

忙碌的父母会觉得每天用一小时给孩子朗读书籍是太奢侈了,但戈登认为大家都不妨试一试,“从今天开始,从一点点开始。”

她建议利用本来已经要和孩子一起活动的时间,比如晚饭后或临睡前,从阅读手边拿得到的任何材料开始:比如,一首诗歌,一篇报纸文章,或者是学校要求的阅读内容。她说“哪怕就读5分钟,然后第二天在同一时间再接着重复这样做。”

“刚开始时,你会说‘哦,我们应该记住今天做阅读’,过不了多久,你就会说。‘哦,我们来阅读’”。

朗读书籍可以帮助你多理解你的少年儿女

一起朗读书籍未必得在孩子们进入少年后就停下来,戈登认为,事实上, 进入少年反叛期的孩子如果还能和父母一起朗读书籍,反会有助于父母和孩子的相互理解。

她举例说,有一家妈妈本来在女儿8岁时决定不再给女儿朗读书籍,女儿也认为自己长大了,自己读书就很好,但她们俩在女儿12岁时再次开始一起朗读书籍。本来母女俩这时开始出现少年期的矛盾和不同观点,但一起朗读书籍给她们带来不少和平和理解。

戈登现在仍旧给自己13岁的小女儿朗读书籍,但她担心她和孩子一起朗读书籍的日子没多久了,尽管她在给13岁的小女儿朗读时,她的另外4个长大的孩子偶尔仍会参加进来,听妈妈给小妹妹读书,回顾先前的好时光。

RCI with CBC Radio,The Current

