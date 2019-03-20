快乐家庭：每天和孩子一起读书1小时

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加拿大广播公司The Current专题节目的主持人Anna Maria Tremonti最近采访了女作家梅根·戈登（Meghan Cox Gurdon）。

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戈登在她新出版的书《令人陶醉的一小时：朗读书籍在注意力分散的现代生活中所具有的魔力》（The Enchanted Hour: The Miraculous Power of Reading Aloud in the Age of Distraction）中说，给孩子大声朗读书籍益处多多。

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戈登是《华尔街日报》的书评专栏作家，她有5个孩子，对书籍和养孩子都颇有研究，她认为，每天如果能匀出一个小时在家里给孩子朗读书籍，不仅有利于培养孩子爱读书的好习惯，对整个家庭生活也非常有益。

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她说“传统的朗读书籍可以把孩子和家长更密切地联系起来，也引导孩子未来也给自己的孩子这样做，文字语言和家庭的温情，时间，书籍，几代人一道，这样编织在一起，真是很美好。”

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她告诉The Current专题节目的主持人Anna Maria Tremonti她自己当年的一段经历，“我当时有两个小家伙坐在我腿上，大一点的儿子趴在我背上，大女儿则乖乖坐在我旁边，他们一起听我朗读，接下来，我丈夫下班回到家，他也加入了进来，他没换西装，就这么斜靠在沙发旁的地毯上。我对自己说：我在做一件很棒的事情。”

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太忙了， 没空读书？

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戈登在书中介绍如何找出时间来给孩子们朗读书籍，她不想批评家长没有做足够的努力把朗读书籍加入繁忙的日程中，她的建议是“你越忙，给孩子朗读书籍就越有价值。”

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在收集资料写这本书的过程中，她很高兴地发现有研究显示，坐下来一起读书有许多心理和生理的益处，“压力荷尔蒙降低了，而亲密荷尔蒙（bonding hormones，oxytocin，也译作催产素）增加了”。

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一项2018年的国际研究显示，经历过和父母一起阅读的孩子在社交能力，感情表达和行为，以及文字表达方面的能力都比较强。另一项研究显示，聆听父母并且和父母谈话的幼儿语言能力和智商会比较高。

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戈登认为给孩子朗读书籍是一个很好的和孩子谈话的方式，朗读时父母和孩子身体的接触和精神的交流很自然融合在一起。

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尤其在现在，各类数字屏幕设备使得孩子和父母在一起时间大大减少，戈登认为“朗读书籍能有助平衡一下孩子们花在屏幕上的时间。”

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从现在开始，从一点点开始

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忙碌的父母会觉得每天用一小时给孩子朗读书籍是太奢侈了，但戈登认为大家都不妨试一试，“从今天开始，从一点点开始。”

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她建议利用本来已经要和孩子一起活动的时间，比如晚饭后或临睡前，从阅读手边拿得到的任何材料开始：比如，一首诗歌，一篇报纸文章，或者是学校要求的阅读内容。她说“哪怕就读5分钟，然后第二天在同一时间再接着重复这样做。”

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“刚开始时，你会说‘哦，我们应该记住今天做阅读’，过不了多久，你就会说。‘哦，我们来阅读’”。

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朗读书籍可以帮助你多理解你的少年儿女

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一起朗读书籍未必得在孩子们进入少年后就停下来，戈登认为，事实上， 进入少年反叛期的孩子如果还能和父母一起朗读书籍，反会有助于父母和孩子的相互理解。

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她举例说，有一家妈妈本来在女儿8岁时决定不再给女儿朗读书籍，女儿也认为自己长大了，自己读书就很好，但她们俩在女儿12岁时再次开始一起朗读书籍。本来母女俩这时开始出现少年期的矛盾和不同观点，但一起朗读书籍给她们带来不少和平和理解。

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戈登现在仍旧给自己13岁的小女儿朗读书籍，但她担心她和孩子一起朗读书籍的日子没多久了，尽管她在给13岁的小女儿朗读时，她的另外4个长大的孩子偶尔仍会参加进来，听妈妈给小妹妹读书，回顾先前的好时光。

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