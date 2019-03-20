温哥华一名司机开车用手机6分钟内被抓两次，罚款愈千元

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在不列颠·哥伦比亚省开车时用手机的处罚在加拿大算是严厉的。被抓到一次罚款368加元，扣四分。可好像这仍不够严厉，因为这个星期有一位男司机，刚被罚完没几分钟，又故伎重演，再次被抓到开车时用手机。两次罚款加起来已经736加元，还要多交保险费。

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星期一早上，一名温哥华警察在Smithe街附近执勤，看到一辆行驶在Seymour街上的本田思域车，司机正在边开车边打电话。警察截停了他，给他开了一张368加元的罚单。当时是早上9点49分。

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六分钟后，在另一个街口执勤的警察又看到仍然行驶在同一条街上的同一名男子再次因开车使用手机被截停。 警察给他开了第二张368加元的罚单。

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温哥华警局发言人杰森·罗比拉德（Jason Robillard）说：第二名警员是9点55分截停的这名男子，上电脑搜索他的信息以便开罚单。结果看到他在6分钟前刚刚因为被罚过。他说： “这是非常危险的行为”。

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按照不列颠·哥伦比亚省汽车保险局的规定, 一名驾照持有人如果在三年内发生两起或两起以上违规行为，就要增加保险费。具体说到开车使用电子设备， 要增加保费444加元。加上两张罚单总共为1,180元。

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还有，如果一名有多年驾龄的司机在一年内出现两次违规行为，那就可能会被吊销驾照三至十二个月。

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罗比拉德警官说：“通常人们都会觉得，罚款就足以让某些司机放慢车速或把手机放远点了。而现在证明，事实并非如此”。

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