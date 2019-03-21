加拿大公众捐款帮助接受异地肺移植手术的患者

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上星期，加拿大广播公司CBC报道了加拿大东部省份的肺移植患者面临的经济困境，我们也做了中文报道。

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报道中接受采访的新斯科舍省患者娜塔莉·贾维斯（Natalie Jarvis）在过去一周来，收到了许多来自加拿大各地的问候和捐款，她说过去的一周让她再次意识到天下有如此多的好人。

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娜塔莉·贾维斯说，“我对人们说了许多遍谢谢，但单说谢谢实在是不足够。”

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42岁的娜塔莉·贾维斯因为去多伦多等待肺移植手术的费用太高，几乎放弃了接受肺移植生存下去的希望。如我们此前的报道中解释，尽管肺移植手术是免费的，但患者必须提前去多伦多等待捐赠的肺脏，另外手术康复期至少得三个月，再加上患者需要家人陪伴，所以在高房租的多伦多生活半年到一年的费用是许多加拿大东部地区肺移植患者面临的大难题。

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加拿大东部沿海4省没有医院可以做肺移植手术，而多伦多总医院的肺移植是世界一流水平，所以去多伦多总医院接受肺移植手术是最佳的选择。

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从上周CBC报道发表以来，娜塔莉·贾维斯已经收到了超过$15,000加元的捐款，还有人从亚马逊网店给她寄来了食品。另外有两个多伦多居民邀请她免费住进他们家里等待手术。娜塔莉·贾维斯对此深表感谢，但因为这家人距离医院太远，娜塔莉无法前往他们家居住。

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她说，“我没有期待这么多的捐款，我当时只是希望人们了解东部省份肺移植患者面临的困难。”

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娜塔莉·贾维斯说她现在有足够的费用在多伦多等待手术，她希望人们不再给她捐款，而把捐款捐给东部省份其它有困难的肺移植患者，比如马戈瑞中心（Margaree Centre）的 DJ Timmons，下萨克斯维尔（Lower Sackville）的Meaghan Barnhill，他们都在通过众筹网（GoFundMe）筹款以便能前往多伦多接受肺移植手术。

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有关娜塔莉·贾维斯的报道也促成了政府方面的一些改变，新斯科舍省卫生部长Randy Delorey要求对该省异地肺移植患者的补助金额进行重新审核，目前是每月补助$1,500加元的食宿费，卫生部说该审核将在几周之内完成。

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另外爱德华王子岛也在进行同样的审核，该省的补助额更低，只有$1,000加元。

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新斯科舍省的肺病联合会对省卫生部长Randy Delorey的做法表示赞赏。该协会负责人Robert MacDonald说，他们此前曾多次抱怨肺移植病人在多伦多的食宿费用实在太高了，希望省政府增加补贴金额。

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在CBB报道发表后，新斯科舍省肺病联合会上周也收到了不少捐款，他们同时也收到一些多伦多居民的邀请，让肺移植患者免费住在他们家中。协会首席执行官Robert MacDonald说，他们此前完全没有想到会得到这么多人这么慷慨的帮助，他们协会将尽快为肺移植患者设立一个民宅数据库，以供肺移植患者选择。

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新斯科舍省肺病联合会负责人Robert MacDonald说，肺病患者此前从没有受到过如此多的媒体关注，其中的一个误解是，人们误以为需要肺移植的病人都是因抽烟引起的，一些人的观点是你自作自受，但事实上，一些肺移植患者根本和抽烟无关。

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另外，Robert MacDonald还指出，50年前，几乎50%的加拿大人抽烟，即使患者是烟草的受害者，我们也应宽容，这些病人需要我们的理解和关爱。

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与此同时，在多伦多等待肺移植手术的娜塔莉·贾维斯希望在几个星期之内可以得到通知，接受手术，她说如果手术后她手头的捐款还有结余，她将转捐给其它等待肺移植的病人。

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RCI with Carolyn Ray · CBC News

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