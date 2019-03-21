BC省开始让孩子注射麻疹疫苗

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加拿大 BC 省卫生部周三 （3月20日）宣布，将于4月启动麻疹免疫项目，以确保不会有更多的孩子被传染上麻疹。

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家长们可以从 4 月到 6 月给孩子接种麻疹疫苗，今年 9 月BC 省的各学校都必须向省健康当局报告学龄儿童的疫苗接种状况。

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加拿大广播公司报道说，护士们将去幼儿园、学校，给从幼儿园到12年级的孩子们接种麻疹疫苗。

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BC 省教育部长 Rob Fleming 在一份声明中说：“保护学校的少年儿童、教职员工、及其家人的健康，是我们的首要任务之一”。

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BC 省是在发生了多起麻疹病例后启动这一免疫项目的。

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根据省卫生部的数据，自从 1月份以来，BC省已经确诊的麻疹病例有19例，省卫生部长 Adrian Dix 说，由于全球都爆发了麻疹疫情，很有可能还会有新的病例。

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（RCI with CBC）

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