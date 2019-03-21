自由党又一名女议员退党，总理被指责为“假女权主义者”

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星期三，自由党总理特鲁多在议会受到几位女议员的连番抨击，说他是“假女权主义者”。

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此事表面上的起因是女议员塞丽娜·西泽-查万尼斯（Celina Caesar-Chavannes）在决定退出自由党时受到特鲁多的喝斥。而深层原因则是女司法部长在处理SNC-兰万灵公司事件时受到总理及其同僚的压力，此后导致骨牌效应。三位自由党大员陆续辞职，包括被称作自由党核心的女部长简· 菲尔波特（Jane Philpott）。

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塞丽娜是安大略省惠特比（Whitby）选区选出的国会议员，是一名黑人女性。

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特鲁多在每周一次的核心会议后宣布说她已决定退出自由党党团。特鲁多在宣布时说：“我的办公室刚刚通知我说塞丽娜•西泽-查万尼斯决定成为独立议员。我感谢她为自由党和她的选民服务，并祝愿她能继续服务”。

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但塞丽娜在接受《环球邮报》采访时透露，当她第一次告诉特鲁多她不打算再代表自由党参选时，遭到特鲁多的呵斥。“他冲着我大喊大叫，说给了我那麽多，我却不知道感谢他”。

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总理办公室方面则坚称，特鲁多在与塞丽娜交谈时“绝对没有任何敌意”。

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塞丽娜对加拿大广播公司记者解释说：“我觉得有一点要申明很重要就是，我支持自由党的价值观和原则”。

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这说明，她决定退出自由党并不是对党的价值观和原则有意见，而是另有原因。她没有说出具体原因。当被问及与特鲁多“相处”的关系如何时，她也没有回答。

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塞丽娜说，她是被选民们选出来的，也愿意代表选民。她知道选她的人中有一些是自由党的坚定支持者。她不想因为自己退出给选区的选民带来“悲伤”。

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她说，在10月份大选前会作为无党派议员继续留在议会工作。但不会再参加今年10月的大选。

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