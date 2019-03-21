安省小镇纪念发明电话的铜匾遭窃， 市政府发出紧急呼吁

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安大略省的布兰特福德（Brantford）市正在寻求帮助。该市的一件重要历史文物–纪念101年前电话发明的“珍贵”铜牌匾星期二夜里被盗贼拆走了。

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该市警方说，市政府员工星期三告诉他们，铜牌匾被人“强行拆除”。

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该市人口不到10万。市政府发言人玛丽亚·韦索奇（Maria Visocchi）说：“电话发明纪念牌匾对我们这个城市来说，是非常珍贵的历史和遗产。现在被盗令我们感到沮丧，也很难过。我们真的希望公众能够帮助找回它”。

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这块铜牌匾101年以来一直矗立在市政府前以电话发明家贝尔名字命名的公园里。

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1874年，亚历山大•格雷厄姆•贝尔（Alexander Graham Bell）正是在布兰特福德小镇发明了电话。他1847年3月出生于苏格兰，1870年23岁时与家人一起来到加拿大。发明电话后他还创建了美国电报电话公司（AT&T）。1922年在新斯科舍省去世。

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该市在1917年10月24日为树立纪念牌匾举行了隆重的仪式。当时参加的不仅有贝尔本人，还有加拿大总督。铜质的牌匾被镶嵌在水泥纪念碑上。上面写着：“这座纪念碑…是纪念贝尔发明电话联合会树立的，以纪念贝尔在布兰特福德市发明了电话。。。”。

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纪念铜匾两英尺高，两尺半宽，由于是青铜制成的，也很重。所以，市政府怀疑盗窃者不止一人，而且有计划。韦索奇女士说：“要把它拆卸下来搬走，要几个强壮的人使用特殊的工具，才能将其从混凝土上取下来。”

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市政府呼吁盗窃者尽快将牌匾送回惠灵顿广场100号的市政厅。

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任何有知道牌匾线索的人都可拨打519-756-0113致电布兰特福德警方。

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